Академия наук разработала инструкцию по уничтожению «экстремистских» книг в библиотеках

Академия наук разработала инструкцию по уничтожению «экстремистских» книг в библиотеках6
- 20.07.2024, 12:52
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В каждой подведомственной библиотеке теперь будет специальное лицо.
Национальная академия наук Беларуси приняла постановление — «Инструкцию о порядке исключения информационной продукции, которая признана экстремистскими материалами, из библиотечных фондов библиотек Национальной академии наук Беларуси и подчиненных ей организаций».
Документ возлагает на руководителей библиотек персональную ответственность за несвоевременное выявление и исключение упомянутой литературы и несанкционированное ее использование, пишет «Наша Ніва».
В каждой подведомственной библиотеке теперь будет специальное лицо, которое не реже раза в неделю будет проверять фонды, новые поступления, а также лицензированные электронные базы данных на наличие в них документов, включенных в республиканский список экстремистских материалов.
Если таковые обнаружат, то их будут исключать из фондов с удалением всей информации из информационных ресурсов и из справочно-библиографического аппарата. Исключить такое издание и информацию о нем должны в течение 30 дней после внесения документа в список.
В качестве основания для исключения будет обозначаться «непрофильный документ».
Если экстремистский документ будет обнаружен в лицензированной базе данных, то в адрес поставщика будет направляться сообщение с требованием в течение 30 дней исключить его из доступа.
Пока на законодательном уровне не определят, как уничтожать экстремистские материалы, они будут храниться. Для этого Центральная библиотека выделит шкаф с замком, закрытый стеллаж или отдельное помещение.
Доступ туда будет иметь только специально назначенное лицо.