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Академия наук разработала инструкцию по уничтожению «экстремистских» книг в библиотеках

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  • 20.07.2024, 12:52
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Академия наук разработала инструкцию по уничтожению «экстремистских» книг в библиотеках

В каждой подведомственной библиотеке теперь будет специальное лицо.

Национальная академия наук Беларуси приняла постановление — «Инструкцию о порядке исключения информационной продукции, которая признана экстремистскими материалами, из библиотечных фондов библиотек Национальной академии наук Беларуси и подчиненных ей организаций».

Документ возлагает на руководителей библиотек персональную ответственность за несвоевременное выявление и исключение упомянутой литературы и несанкционированное ее использование, пишет «Наша Ніва».

В каждой подведомственной библиотеке теперь будет специальное лицо, которое не реже раза в неделю будет проверять фонды, новые поступления, а также лицензированные электронные базы данных на наличие в них документов, включенных в республиканский список экстремистских материалов.

Если таковые обнаружат, то их будут исключать из фондов с удалением всей информации из информационных ресурсов и из справочно-библиографического аппарата. Исключить такое издание и информацию о нем должны в течение 30 дней после внесения документа в список.

В качестве основания для исключения будет обозначаться «непрофильный документ».

Если экстремистский документ будет обнаружен в лицензированной базе данных, то в адрес поставщика будет направляться сообщение с требованием в течение 30 дней исключить его из доступа.

Пока на законодательном уровне не определят, как уничтожать экстремистские материалы, они будут храниться. Для этого Центральная библиотека выделит шкаф с замком, закрытый стеллаж или отдельное помещение.

Доступ туда будет иметь только специально назначенное лицо.

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