Академия наук разработала инструкцию по уничтожению «экстремистских» книг в библиотеках 6 20.07.2024, 12:52

1,010

В каждой подведомственной библиотеке теперь будет специальное лицо.

Национальная академия наук Беларуси приняла постановление — «Инструкцию о порядке исключения информационной продукции, которая признана экстремистскими материалами, из библиотечных фондов библиотек Национальной академии наук Беларуси и подчиненных ей организаций».

Документ возлагает на руководителей библиотек персональную ответственность за несвоевременное выявление и исключение упомянутой литературы и несанкционированное ее использование, пишет «Наша Ніва».

В каждой подведомственной библиотеке теперь будет специальное лицо, которое не реже раза в неделю будет проверять фонды, новые поступления, а также лицензированные электронные базы данных на наличие в них документов, включенных в республиканский список экстремистских материалов.

Если таковые обнаружат, то их будут исключать из фондов с удалением всей информации из информационных ресурсов и из справочно-библиографического аппарата. Исключить такое издание и информацию о нем должны в течение 30 дней после внесения документа в список.

В качестве основания для исключения будет обозначаться «непрофильный документ».

Если экстремистский документ будет обнаружен в лицензированной базе данных, то в адрес поставщика будет направляться сообщение с требованием в течение 30 дней исключить его из доступа.

Пока на законодательном уровне не определят, как уничтожать экстремистские материалы, они будут храниться. Для этого Центральная библиотека выделит шкаф с замком, закрытый стеллаж или отдельное помещение.

Доступ туда будет иметь только специально назначенное лицо.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com