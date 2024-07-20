Беларусь рискует установить на Олимпиаде в Париже антирекорд 20.07.2024, 13:07

Но МОК принял решение, которое увеличивает шансы спортсменов на медали.

Международный олимпийский комитет допустил к участию в Олимпиаде еще одного белорусcкого спортсмена — борца Магомедхабиба Кадимагомедова. Пока неизвестно, принял ли этот атлет приглашение МОК, пишет «Зеркало».

Информация о допуске к участию в Олипийских играх 2024 года в Париже белорусского борца Магомедхабиба Кадимагомедова появилась на сайте МОК. При этом там не указано, принял ли спортсмен приглашение, но НОК Беларуси заявил, что Кадимагомедов будет участвовать в Олимпийских играх. «Таким образом 17 наших спортсменов выступят в десяти видах спорта: в велоспорте (шоссе), гребле академической, плавании, стрельбе пулевой, прыжках на батуте, борьбе греко-римской, борьбе вольной, гребле на байдарках и каноэ, таэквондо и тяжелой атлетике», — отметили в НОК Беларуси.

Напомним, на предыдущей Олимпиаде, которая прошла в Токио в 2021 году, Магомедхабиб Кадимагомедов стал серебряным призером. Еще один спортсмен, у которого была в Токио медаль и который допущен к Играм в Париже, — батутист Иван Литвинович (у него было золото). То есть с допуском Кадимагомедова шансы белорусских спортсменов на медали возросли.

Таким образом, от Беларуси на Олимпиаду могут поехать 17 спортсменов. Они будут выступать в нейтральном статусе. Еще несколько спосртменов получили приглашения МОК, но не приняли их. Среди них — теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко.

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