Соратник Кадырова «вернул на землю» Скабееву 20.07.2024, 13:14

Апти Алаудинов открыто заявил, что для большого наступления нет сил.

Близкий соратник главы Чечни Рамзана Кадырова командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов посоветовал россиянам не ждать больших военных успехов в Украине. У российской армии больше нет сил.

Такое заявление он сделал в эфире пропагандистского ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает Диалог.UA.

Ведущая передачи Ольга Скабеева поинтересовалась у Алаудинова, нужно ли РФ готовить большое наступление в войне против Украины. Ответ был для нее неожиданным.

Командир «кадыровцев» открыто заявил, что на такую операцию у РФ нет ни живой силы, ни техники, ни оружия. Он также пожаловался на огромные потери. Алаудинов, помимо прочего, раскритиковал «диванных» ультрапатриотов, которые недовольны затягиванием войны и требуют быстрых побед.

«Я вот часто слышу мнение людей, которые далеки от реальных боевых действий, они сидят далеко на своих теплых диванах, у них все хорошо, (...) у них бывает такое обсуждение, почему мы не делаем каких-то резких движений… Для того, чтобы провести полномасштабные наступательные действия, в стране нужно будет провести мобилизацию. В этом случае нам надо мобилизовать от 500 (тысяч - ред.) до миллиона человек, чтобы полностью перекрыть наши нужды. И, мобилизовав такое количество населения, мы должны его вооружить, оснастить… Если мы будем вести крупномасштабные действия (...), у нас будут достаточно серьезные потери. Мы должны всегда взвешивать, насколько нам нужно проводить такие крупномасштабные действия с такими большими потерями для того, чтобы сиюминутно удовлетворить пожелания некоторых представителей нашего государства. Если вспомнить Вторую мировую войну, даже вот действия маршала Жукова, который на освобождение одного города Ржев положил 1,3 млн советских солдат… Хотел бы кто-нибудь, чтобы мы положили такое количество наших солдат на «освобождение» каких бы то ни было населенных пунктов, да и всей Украины? Конечно же нет!» - заявил соратник Кадырова.

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