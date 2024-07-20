Какое мясо лучше выбрать для шашлыка из говядины? 3 20.07.2024, 13:21

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Секретная добавка – и блюдо тает во рту.

В летний сезон шашлыки становятся одним из самых любимых блюд на многих столах. Это и понятно, ведь хорошо прожаренное свежее мясо с дымком не оставит равнодушным никого.

При этом в качестве основы для шашлыка можно использовать как курицу и свинину, так и телятину с говядиной. Последний вид мяса может вызывать опасения, ведь говядина известна своей жесткостью, пишет glavred.info.

Какое мясо говядины самое лучшее

Кулинары в один голос говорят о том, что наиболее вкусным является говяжье филе, а также вырезка и грудинка. Также пользуется популярностью говяжье мясо с задней ноги. При этом лучший выбор – это молодая и нежная телятина. Она подойдет как для шашлыка, так и приготовления других блюд.

Почему шашлык из говядины жесткий

Известно, что говяжье мясо отличается особенной жесткостью, поэтому процесс его приготовления занимает длительное время. Это объясняется тем, что говядина сама по себе имеет плотную структуру мышечных волокон. Опытные кулинары говорят о том, что размягчить говядину перед приготовлением шашлыка можно при помощи маринада.

Какую часть говядины нужно брать на шашлык

Если вы решили приготовить шашлык из говядины, тогда стоит учитывать, что лучшим выбором будет:

вырезка;

грудинка;

кострец;

филейный край (на кости и без нее).

Как приготовить вкусный шашлык из говядины

Есть одна проверенная хитрость, которая поможет приготовить шашлык из говядины вкусным и сочным. Для этого рекомендуется не удалять из мяса все прослойки жира, ведь тем самым сало не позволит мясу пересохнуть во время приготовления.

При мариновании говядины обращайте внимание на возраст мяса, потому что для мяса старых животных может понадобиться больший маринования. При этом основой для маринада лучше взять репчатый лук, а другие специи добавить по вкусу.

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