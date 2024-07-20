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Синоптики предупредили белорусов об «узкой теплой зоне» в конце июля

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  • 20.07.2024, 13:35
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Синоптики предупредили белорусов об «узкой теплой зоне» в конце июля

Появился также прогноз на первые дни августа.

Шальной июль потряс многих белорусов не только аномальной жарой и грозами, но и небывалой силой ветра. Специалисты Telegram-канала Nadvorie рассказали, о попадании Беларуси в узкий коридор тепла в Европе в июле, а синоптики Белгидромета поделились своим прогнозом на ближайшие дни.

По данным госсиноптиков, погода в стране в ближайшие дни будет формироваться под воздействием неустойчивых воздушных масс.

Так, на воскресенье, 21 июля, стоит ожидать облачной с прояснениями погоды, уверены специалисты Белгидромета.

Ночью северной и северо-восточной половине Беларуси пообещали кратковременные дожди с возможными грозами. Столбик термометра в это время покажет по стране минимум от +10 до +16°С. А вот днем — максимум от +22 до +29°С.

В отдельных районах ночью и утром можно будет увидеть слабый туман. Ветер сохранится умеренным, но при грозах перейдет в порывистый.

В понедельник 22 июля, если верить прогнозам, погода существенно не изменится. Однако здесь кратковременные дожди и грозы пообещали уже днем. Ночью термометр покажет практически те же от +11 до +16°С, а днем в некоторых регионах станет теплее — от +24 до +31°С.

Ночью и утром в отдельных районах также может появиться слабый туман. Ветер будет варьироваться от умеренного до слабого и неустойчивого, а при грозах, как водится, перейдет в порывистый.

А вот специалисты Telegram-канала Nadvorie уже сделали прогноз не только на предстоящую неделю, но и на начало августа. Свои предположения синоптики строили на основании данных карты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Согласно их данным, предстоящая неделя окажется теплой. Если взглянуть на карту, то Беларусь окажется в своеобразном температурном коридоре в Европе.

«Прогнозируются температуры на 1–3° теплее нормы, но посмотрите на карту 1 — территория страны будет находиться в узкой теплой зоне между холодом», — указали специалисты Nadvorie.

А вот с началом августа ситуация изменится, уверены синоптики Nadvorie.

«На карте 2 — начало августа, как можно видеть температура воздуха будет около нормы или даже чуть холоднее», — заявили специалисты.

По данным Nadvorie, уже в понедельник антициклон будет постепенно ослабевать, а «прохладная влажная воздушная масса будет прогреваться постепенно теряя устойчивость».

«В понедельник в центре страны довольно приличные ливни и грозы. Температура +25..+28°, по юго-западу страны до +31°», — пообещали синоптики Telegram-канала.

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