Синоптики предупредили белорусов об «узкой теплой зоне» в конце июля

Синоптики предупредили белорусов об «узкой теплой зоне» в конце июля1
- 20.07.2024, 13:35
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Появился также прогноз на первые дни августа.
Шальной июль потряс многих белорусов не только аномальной жарой и грозами, но и небывалой силой ветра. Специалисты Telegram-канала Nadvorie рассказали, о попадании Беларуси в узкий коридор тепла в Европе в июле, а синоптики Белгидромета поделились своим прогнозом на ближайшие дни.
По данным госсиноптиков, погода в стране в ближайшие дни будет формироваться под воздействием неустойчивых воздушных масс.
Так, на воскресенье, 21 июля, стоит ожидать облачной с прояснениями погоды, уверены специалисты Белгидромета.
Ночью северной и северо-восточной половине Беларуси пообещали кратковременные дожди с возможными грозами. Столбик термометра в это время покажет по стране минимум от +10 до +16°С. А вот днем — максимум от +22 до +29°С.
В отдельных районах ночью и утром можно будет увидеть слабый туман. Ветер сохранится умеренным, но при грозах перейдет в порывистый.
В понедельник 22 июля, если верить прогнозам, погода существенно не изменится. Однако здесь кратковременные дожди и грозы пообещали уже днем. Ночью термометр покажет практически те же от +11 до +16°С, а днем в некоторых регионах станет теплее — от +24 до +31°С.
Ночью и утром в отдельных районах также может появиться слабый туман. Ветер будет варьироваться от умеренного до слабого и неустойчивого, а при грозах, как водится, перейдет в порывистый.
А вот специалисты Telegram-канала Nadvorie уже сделали прогноз не только на предстоящую неделю, но и на начало августа. Свои предположения синоптики строили на основании данных карты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).
Согласно их данным, предстоящая неделя окажется теплой. Если взглянуть на карту, то Беларусь окажется в своеобразном температурном коридоре в Европе.
«Прогнозируются температуры на 1–3° теплее нормы, но посмотрите на карту 1 — территория страны будет находиться в узкой теплой зоне между холодом», — указали специалисты Nadvorie.
А вот с началом августа ситуация изменится, уверены синоптики Nadvorie.
«На карте 2 — начало августа, как можно видеть температура воздуха будет около нормы или даже чуть холоднее», — заявили специалисты.
По данным Nadvorie, уже в понедельник антициклон будет постепенно ослабевать, а «прохладная влажная воздушная масса будет прогреваться постепенно теряя устойчивость».
«В понедельник в центре страны довольно приличные ливни и грозы. Температура +25..+28°, по юго-западу страны до +31°», — пообещали синоптики Telegram-канала.