Появились спутниковые снимки после удара по базе россиян на озере Донузлав в Крыму 20.07.2024, 13:42

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Огонь нанес большой урон оккупантам.

Появились спутниковые снимки после атаки на военную базу россиян на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму. После удара там возник пожар.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Издание опубликовало спутниковые снимки, на которых заметны последствия удара по военной базе оккупантов. На изображениях видны следы пожара.

Один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой станции. Но огонь в большей степени нанес урон военно-морской базе.

Напомним, 18 июля стало известно, что Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ провели операцию в Крыму и атаковали дронами базу береговой охраны РФ. Были повреждены штаб с пунктом управления, состав врага, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции оккупантов.

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