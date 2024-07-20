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«По кодовому слову «Борисовна» выбросила в окно €760 тысяч»

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  • 20.07.2024, 13:50
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«По кодовому слову «Борисовна» выбросила в окно €760 тысяч»

16-летний курьер забрал у двоих пенсионеров астрономическую сумму денег.

В Минске вынесли приговор подростку, которого обвинили в незаконном обороте средств платежа и мошенничестве, пишут «Минск-Новости».

Юноша искал подработку и откликнулся на предложение незнакомого интернет-пользователя за вознаграждение оформить на свое имя банковские карты. При этом собеседник заверил, что ничего противозаконного нет. Поверив, подросток открыл в разных банках четыре счета, а после сообщил их реквизиты, за что получил 175 рублей.

Впоследствии тот же пользователь предложил парню подзаработать еще — требовалось у таксиста забрать крупную сумму (10 600 долларов) и передать ее криптовалютчику. Юноша согласился и выполнил поручение, за что получил 300 долларов. Оказалось, деньги принадлежали пожилому жителю Солигорска, которого телефонные мошенники убедили «задекларировать» сбережения.

Через неделю «работодатель» попросил фигуранта забрать деньги у жительницы улицы Розы Люксембург — 76-летняя женщина также стала жертвой мошенников.

Те звонили ей с иностранных номеров, представлялись сотрудниками ДФР и убеждали, что неизвестные с помощью ее паспортных данных пытаются перевести деньги на сомнительные счета. Собеседник настоятельно рекомендовал отправиться в ближайшее отделение банка и задекларировать все имеющиеся сбережения, однако женщина отказалась следовать указаниям.

Тогда аферисты начали поочередно названивать минчанке по видеосвязи, показывали свои «удостоверения» и убеждали прислушаться к их мнению. Они предложили ей самим забрать деньги — всего требовалось завернуть деньги в полотенце и по кодовому слову «Борисовна» от посыльного выбросить сверток в окно.

Пенсионерку устроил этот вариант. Она собрала все семейные деньги: 764 500 Евро, 5300 долларов и 5700 рублей – и, дождавшись команды от курьера, сбросила ему пакет.

Парень, получив пакет с деньгами, направился в кафе на ул. Максима Богдановича на встречу с криптовалютчиком. По указанию куратора он взял себе в качестве вознаграждения 5700 рублей, 700 евро и 300 долларов.

Однако деньги к мошенникам так и не попали — там же, в кафе, подростка задержали. Впоследствии в отношении него возбудили уголовное дело. Вину юноша признал частично.

Парень на момент совершения преступления обучался в 10-м классе одной из столичных гимназий, ранее проблем с законом не имел.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов) и ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество), и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев со штрафом 30 базовых величин (1 200 рублей).

Однако в соответствии с ч. 2 ст. 77 УК суд отсрочил исполнение наказания на три года, обязав обвиняемого не менять место жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением, периодически являться в милицию для регистрации и не выезжать за пределы города по личным делам на срок более одного месяца.

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