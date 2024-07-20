СМИ: Убийца польского солдата на границе с Беларусью установлен
- 20.07.2024, 14:12
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Он все еще находится в Беларуси.
Польские службы установили и разыскивают убийцу польского солдата, охранявшего границу с Беларусью. Об этом сообщает издание RMF FM со ссылкой на свои источники.
Смертельное ножевое ранение 21-летний польский рядовой 1-й Варшавской танковой бригады Матеуш Ситек получил 28 мая. Он скончался 6 июня.
По данным журналистов, установлено, что нападавший — выходец с Ближнего Востока. Он все еще находится в Беларуси, но может эвакуироваться в Сирию, считают польские службы.
Следователи установили убийцу польского солдата, проанализировав записи с момента начала атак на границу. Благодаря этому удалось определить, как выглядел злоумышленник.
Несколько недель польские спецслужбы допрашивали мигрантов, попавших в Польшу. Также использовались информаторы из групп мигрантов, проживающих в настоящее время в Беларуси. Благодаря этому было точно установлено, кто этот мужчина.
Ранее польские власти требовали от белорусского режима провести расследование и выдать убийцу, однако публичного ответа не последовало. Журналисты RMF FM делают вывод, что убийство произошло с согласия режима Лукашенко. В этой ситуации будут необходимы действия спецслужб.
Не исключено, что после раскрытия информации о его личности злоумышленник сбежит из Беларуси в Сирию или другую ближневосточную страну. Захватить его там польскими службами, а затем передать в суд, как это ни парадоксально, может быть проще, уверены польские журналисты.