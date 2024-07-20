Приползи к барскому крыльцу
- Александр Невзоров
- 20.07.2024, 14:47
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Это выглядит мерзковато, но комично.
Москва подтверждает звание «города орков». На видео не вполне прочитывается реальное количество участников забавного шабаша. В реальности их гораздо больше, около 5-7 тысяч голов.
У Американского посольства собрались фанатки русского рейха.
Их кумира, «я-русского» Дронова, обидели, удалив из Ютуба, вместе с прочими расистами и кликушами войны.
Приплясывая и завывая гимн русского рейха, фанатки «негодуют».
Это выглядит мерзковато, но комично.
До них, кажется, не доходит, что их акция - это чистой воды «приполз к барскому крыльцу».
С мозгами у собравшихся - не важно.
Они «хочут» своего кумира обратно, в Ютуб, в орбиту мировой цивилизации. Той самой цивилизации, которой их Россия объявила войну «до конца».
Все это сильно напоминает обиду папуасов, которым запретили рекламировать людоедство.
Александр Невзоров, «Телеграм»