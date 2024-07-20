Приползи к барскому крыльцу Александр Невзоров

20.07.2024, 14:47

1,852

Это выглядит мерзковато, но комично.

Москва подтверждает звание «города орков». На видео не вполне прочитывается реальное количество участников забавного шабаша. В реальности их гораздо больше, около 5-7 тысяч голов.

У Американского посольства собрались фанатки русского рейха.

Их кумира, «я-русского» Дронова, обидели, удалив из Ютуба, вместе с прочими расистами и кликушами войны.

Приплясывая и завывая гимн русского рейха, фанатки «негодуют».

Это выглядит мерзковато, но комично.

До них, кажется, не доходит, что их акция - это чистой воды «приполз к барскому крыльцу».

С мозгами у собравшихся - не важно.

Они «хочут» своего кумира обратно, в Ютуб, в орбиту мировой цивилизации. Той самой цивилизации, которой их Россия объявила войну «до конца».

Все это сильно напоминает обиду папуасов, которым запретили рекламировать людоедство.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com