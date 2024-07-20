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Приползи к барскому крыльцу

  • Александр Невзоров
  • 20.07.2024, 14:47
  • 1,852
Приползи к барскому крыльцу

Это выглядит мерзковато, но комично.

Москва подтверждает звание «города орков». На видео не вполне прочитывается реальное количество участников забавного шабаша. В реальности их гораздо больше, около 5-7 тысяч голов.

У Американского посольства собрались фанатки русского рейха.

Их кумира, «я-русского» Дронова, обидели, удалив из Ютуба, вместе с прочими расистами и кликушами войны.

Приплясывая и завывая гимн русского рейха, фанатки «негодуют».

Это выглядит мерзковато, но комично.

До них, кажется, не доходит, что их акция - это чистой воды «приполз к барскому крыльцу».

С мозгами у собравшихся - не важно.

Они «хочут» своего кумира обратно, в Ютуб, в орбиту мировой цивилизации. Той самой цивилизации, которой их Россия объявила войну «до конца».

Все это сильно напоминает обиду папуасов, которым запретили рекламировать людоедство.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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