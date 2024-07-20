«Работать на американскую компанию выгоднее» 20.07.2024, 14:54

Белорусский айтишник рассказал о переезде из Польши в Австралию.

Александр — Staff Engineer. Семь лет назад он уехал из Беларуси «посмотреть, как живут соседи». Несколько лет работал в Польше, потом захотел сменить страну и пытался устроиться в Amazon в Канаде. Но в итоге оказался в Сиднее, где живет уже несколько лет. Александр работал в компании, которую «купили американцы». Теперь он ищет новую: с прежней пришлось уйти из-за массовых сокращений, пишет Devby.io.

«Изучение польского языка ухудшило мой английский — к нему добавился польский акцент»

— Я работал в Минске на позиции старшего разработчика в крупной аутсорсинговой компании с белорусскими корнями. В 2017 году уволился ради переезда в Польшу. Хотелось сравнить жизнь за границей с жизнью в Беларуси, а заодно путешествовать по Европе с семьей на машине.

Сначала рассматривал переезд в англоязычные страны, такие как США, Канада или Англия, но отказался из-за их удаленности и сложности в получении визы. Затем стал изучать возможность переезда в Европу. В итоге выбрал Польшу.

Переехал с семьей во Вроцлав. Этот город показался мне удобным из-за его близости к Беларуси и возможности легко путешествовать в Германию, Чехию и Австрию. Кроме того, Вроцлав оказался привлекательным городом, с замками и горами рядом.

Новую работу искал несколько месяцев, в итоге остановился на одной международной компании, где на тот момент работало около сотни человек. Собеседования проходили на английском языке, и я довольно быстро получил оффер. Компания предоставила мне квартиру на месяц и помогала с документами.

Адаптация в Польше оказалась несложной. В компании в основном говорили на русском языке. Работодатель оплатил курсы польского, что помогло быстрее освоиться. Правда, изучение польского языка ухудшило мой английский — к нему добавился польский акцент.

В канадский Amazon не взяли, но получил оффер из Австралии

— За три года жизни в Польше мы много путешествовали и посмотрели множество мест как в самой Польше, так и в соседних странах. Наслаждались поездками по Европе, посещая замки, музеи и красивые города.

Через два-три года жизни в Польше начальная эйфория прошла, и я задумался о переезде в другую страну. К тому же подходил срок продлевать ВНЖ, что сделать во Вроцлаве не так просто.

Подал резюме в Amazon в Ванкувере. Рассматривал возможность переезда именно в Канаду, а не в США. На тот момент было распространенное мнение, что в США хуже здравоохранение и образование.

Представители из Amazon прилетели в Польшу и организовали что-то вроде hiring event, где можно было сразу пройти несколько собеседований в один день. Плюс они оплачивали командировку. Собеседования были летом в офисе в Гданьске, но по итогу в Amazon меня не взяли.

На тот момент у меня уже было предложение из Австралии — от компании, разрабатывающей софт для ведения бизнеса, в основном для совершения платежей. Изначально я отказался от собеседования. Но изучив отзывы о компании, решил попробовать.

Собеседования проходили поздно ночью по польскому времени. В итоге я получил оффер с хорошими условиями, в том числе покрывались расходов на визы и переезд.

«Если кто-то планирует сейчас переезд в Австралию, то лучше иметь с собой 40-67 тысяч долларов на первые полгода-год»

— Переезд в Австралию занял около трех месяцев. А через два дня после перелета началась пандемия коронавируса и все границы закрылись. Компания перевела всех на удаленную работу, и первые три месяца мы жили в квартире, арендованной через Airbnb.

Стоимость переезда в Сидней (вместе с транспортными расходами и затратами на обустройство) составила около 30-40 тысяч австралийских долларов (20-27 тысяч долларов). Пришлось покупать кое-что из мебели и бытовой техники. Например, диван из IKEA обошелся в 3 тысячи австралийских долларов (2 тысячи долларов), а ждать его пришлось три месяца.

Часть расходов по переезду взяла на себя компания. Нам оплатили временные визы, а потом сделали постоянные на всю семью, которые обошлись компании в 25 тысяч австралийских долларов (17 тысяч долларов). Постоянные визы позволяют жить и работать в Австралии, при этом я не привязан к конкретному работодателю.

Компания также предлагала оплатить контейнер, чтобы перевезти вещи из Польши в Сидней, но мы отказались.

Если кто-то планирует сейчас переезд в Австралию, то лучше иметь с собой 60-100 тысяч австралийских долларов (40-67 тысяч долларов) на первые полгода-год. Это без учета затрат на переезд. Знаю семью, которая продала дом во Франции и переехала в Австралию. Но за восемь месяцев супруги не смогли найти работу и в итоге уехали назад.

Польша vs Австралия

— На семью в месяц мы тратим около 10 тысяч австралийских долларов (6,7 тысячи долларов), из них около 4 тысяч (2,7 тысячи долларов) — на аренду квартиры с коммуналкой.

Уровень жизни в Австралии выше, чем в Польше, но не настолько, чтобы переезжать. В Польше моя зарплата чистыми была около 15 тысяч злотых (более 4 тысяч долларов). Это позволяло жить комфортнее, чем на мою австралийскую зарплату, которая в 2 раза выше средней по стране. Качество еды в Австралии хорошее, но продукты стоят значительно дороже по сравнению с Польшей.

Австралия привлекает красивой природой, но здесь нет культурных и исторических достопримечательностей. В Польше и Европе больше возможностей для интересного и разнообразного отдыха. Поэтому сейчас обдумываем с семьей переезд в Европу или Англию.

«С финансовой точки зрения работать на американскую компанию выгоднее»

— В Австралии я начал работать как Senior Software Engineer. Компания оказалась небольшой — около 100+ человек, но с сильными инженерами.

Через полтора года я перешел на позицию Site Reliability Engineer, а нашу компанию купила крупная американская корпорация. В результате сделки глобальный штат вырос до нескольких тысяч, а сотрудники получили бонусы в виде акций и страховок. Однако объединение компаний привело к столкновению культур и усложнению работы из-за разницы в подходах и времени.

Зарплата программистов в Австралии сильно разнится в зависимости от компании и выплачиваемых бонусов.

Можно получать 120 тысяч австралийских долларов в год (80,5 тысяч долларов) «грязными», а можно и 350 тысяч австралийских долларов (235 тысяч долларов) до выплаты налогов с учетом опционов, акций, разных бонусов.

Зарплата брутто может складываться из нескольких частей: base, например, 200 тысяч австралийских долларов (134 тысячи долларов) в год до выплаты налогов + superannuation 11% (пенсионный фонд) + годовой бонус (0-30%) + RSU (0-100%).

RSU (Restricted Stock Units) — это дополнительный договор, по которому сотруднику дают, например, 200 тысяч австралийских долларов в акциях на 4 года. То есть каждый год компания дает сотруднику 50 тысяч австралийских долларов в акциях. Правда, из них надо заплатить 50% налогов.

В США такие программы зарплат типовые. У компаний в Австралии они мало у кого есть. Обычно это просто base + superannuation и иногда бонус в 10-20% от зарплаты.

С финансовой точки зрения работать на американскую компанию выгоднее — зарплата будет на 30% выше, но там другая культура. В австралийских компаниях работа более расслабленная. Люди начинают и заканчивают вовремя, отдыхают часто вместе.

Кстати, если ты работаешь по временной визе, то твоя зарплата может быть на 10-30 тысяч австралийских долларов меньше (6,7-20 тысяч долларов), чем у того, кто работает на постоянной визе. Также в Австралии нормально пойти работать на меньшую зарплату, если хочется больше работать из дома, проводить больше времени в отпуске или просто надоело много трудиться. Недавно видел вакансию с предложением работать 4 дня в неделю.

«В среднем может быть по 3-4 интервью в месяц»

— В конце прошлого года наша компания неожиданно заявила о сокращениях. У собственников поменялась стратегия и они решили сфокусироваться на другом сегменте клиентов.

Под сокращение попали 350—400 сотрудников, многих сократили утром перед работой без предупреждения. Коллеги были в шоке, так как у многих на тот момент были кредиты на недвижимость по миллиону австралийских долларов (670 тысяч долларов). Всем уволенным в итоге выплатили компенсацию за 6-8 месяцев.

Сходу работу найти было сложно. Например, в декабре—январе почти нет собеседований или найма.

Вообще поиск работы в ІТ в Австралии сложный из-за высокой конкуренции на рынке труда. В целом на поиск может уходить от двух до шести месяцев. В среднем может быть по 3-4 интервью в месяц.

Местные говорят, что только около 20% вакансий попадает в интернет (если не меньше), в основном работает networking. Ребята, с которыми я работал, присылают пару сообщений в неделю об открытых позициях в компаниях.

В некоторых компаниях важно, чтобы человек высказывался и не боялся сказать или сделать глупость, перечить CTO. В других, наоборот, много политики и лучше сидеть тихо.

Для многих важна мотивация. Если, например, компания делает софт для создания музыки, а ты не любишь музыку, то тебя не возьмут. Некоторые просто любят простую монотонную предсказуемую работу, а компания ищет инициативного работника.

Кандидата могут пригласить пообедать с командой, чтобы посмотреть, смогут ли люди работать вместе. Я пока все еще в поиске работы. Ориентируюсь на предложения с зарплатой 200-250 тысяч австралийских долларов в год (134-168 тысячи долларов).

Не важно, какая компания, местная или американская. Больше смотрю, чтобы проект был интересным, была местная культура в компании и меньше политики. Пока не решил по поводу позиции.

Есть пара необычных предложений. Можно поработать в венчурном фонде и помогать стартапам. А можно переключиться на компании, торгующие акциями. Туда сложно попасть без опыта, и работа другая, не уверен, что мне это надо. Но там высокая зарплата — до 335 тысяч долларов США в год.

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