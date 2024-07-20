Зеленский: Одна из версий убийства Фарион ведет в Россию 2 20.07.2024, 15:02

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Президент Украины получил новую информацию от МВД и СБУ.

Правоохранители продолжают расследовать убийство экс-нардепа Украины Ирины Фарион. Рассматриваются все версии, включая ту, «что ведет в Россию».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что утром были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.

«Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию», - сообщил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители генерального прокурора и руководителей Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный стрелял в общественного деятеля и бывшего народного депутата Ирину Фарион.

Фарион доставили в больницу с огнестрельным ранением головы, она была в тяжелом состоянии. Экс-нардеп скончалась в больнице.

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