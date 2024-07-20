закрыть
20 июля 2024, суббота, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: Одна из версий убийства Фарион ведет в Россию

2
  • 20.07.2024, 15:02
  • 2,762
Зеленский: Одна из версий убийства Фарион ведет в Россию

Президент Украины получил новую информацию от МВД и СБУ.

Правоохранители продолжают расследовать убийство экс-нардепа Украины Ирины Фарион. Рассматриваются все версии, включая ту, «что ведет в Россию».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства отметил, что утром были новые доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Службы безопасности Украины Василия Малюка по расследованию убийства Ирины Фарион.

«Отрабатываются все доступные камеры наблюдения, продолжается опрос свидетелей, обследуется территория нескольких районов. Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию», - сообщил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что задействованы все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ для поиска преступника. Министр внутренних дел, заместители генерального прокурора и руководителей Национальной полиции и СБУ находятся во Львове.

В пятницу, 19 июля, во Львове неизвестный стрелял в общественного деятеля и бывшего народного депутата Ирину Фарион.

Фарион доставили в больницу с огнестрельным ранением головы, она была в тяжелом состоянии. Экс-нардеп скончалась в больнице.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников