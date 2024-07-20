«Ждем настоящей грибной волны» 20.07.2024, 15:18

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Белорусские грибники поделились фото с урожаями из леса.

После июньского грибного ажиотажа в Беларусь пришла устойчивая засуха, которая буквально испепелила грибницы. После обильных дождей «тихие охотники» замерли в трепетном ожидании появления грибов. Однако долгие недели собрать чего-то, кроме лисичек, никак не удавалось. Как изменилась ситуация за последнюю неделю?

В главной паблике грибников Беларуси в ВК фотоотчеты с урожаями из леса публикуются ежедневно, пишет Telegraf.news.

В начале июля найти в лесу что-то кроме лисичек долго не удавалось. Многочасовые походы часто заканчивались только полными лукошками этих грибов.

Подосиновики, подберезовики и самые желанные белые грибы встречались редко и зачастую маленького размера, что свидетельствовало о том, что грибницам нужно больше времени для восстановления.

Сейчас грибники по-прежнему собирают много лисичек, которыми продолжают хвастаться. Некоторые начали находить даже отдельные экземпляры черных лисичек, активный рост которых обычно приходится на август-сентябрь.

«Мозырский район. Первый выезд после аномальной жары и последующего урагана. Кроме лисичек ничего нет, но лисичек очень много», — написал один из белорусов в паблике об обстановке в лесу под Мозырем на 20 июля.

Фото урожая Михаила Летова под Борисовом.

«25 литров в два ножа за два часа», — коротко резюмировал еще один грибник из-под Борисова.

Однако многие «тихие охотники» отметили расширившееся разнообразия грибов, которые сейчас можно найти в лесу.

«Все больше подосиновиков и лисичек. Погода становится комфортнее и лес достаточно влажный. Ждем настоящей грибной волны», — рассказала о своих находках грибник из Минской области.

Видео с собранным урожаем 19 июля с Telegraf.news поделился и профессиональный грибник Александр Горбацевич.

По его словам, в последнее время он собирает лисички все меньше и сосредоточился на поиске белых грибов. Самые красивые находки грибник, блогер и айтишник практически ежедневно публикует на своей страничке в Instagram.

Также отметила появление белых грибов и подосиновиков, но пока «в ограниченных количествах» и белорусская писательница Наталья Батракова. Она также активно ведет блог «ГрибКино» на YouTube и делится своими находками в Instagram.

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