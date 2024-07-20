Блинкен: Иран через две недели сможет производить ядерное оружие 4 20.07.2024, 15:28

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Энтони Блинкен

США готовы к этому.

Иран в течение недели или двух окажется способен производить расщепляемый материал, который используется в ядерном оружии. Об этом в Колорадо, во время форума по безопасности Aspen Security Forum заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что из-за развала «ядерной сделки» с Тегераном, последний ускоренно наращивает потенциал технологии производства расщепляемых материалов.

«Вместо того, чтобы быть по крайней мере в году от прорыва в производстве расщепляемого материала для ядерного оружия, он сейчас, вероятно, находится за неделю-две от этого», – отметил Блинкен.

В то же время госсекретарь уточнил, что Иран еще не разработал ядерное оружие.

В свою очередь глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун прокомментировал информацию Блинкена.

«У нас есть варианты для этого. Мы остаемся готовыми», — отметил американский генерал.

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