Что известно о судье и прокуроре, которые вынесли смертный приговор гражданину Германии 20.07.2024, 15:39

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Дело Рико Кригера рассматривал Олег Лапеко.

Дело Рико Кригера рассматривал судья Олег Лапеко. Государственное обвинение поддерживала представитель Генеральной прокуратуры Татьяна Гракун, пишет «Вясна».

Олег Лапеко в 2021 году был бессрочно назначен заместителем председателя Минского областного суда — соответствующий указ подписал Лукашенко. В 2014 году он был награжден медалью «За безупречную службу III степени».

Татьяна Гракун начинала карьеру в прокуратуре Минской области и дослужилась там до старшего прокурора отдела по надзору за соответствием закону судебных решений. После начала массовых репрессий ее повысили и перевели на должность прокурора в Генеральную прокуратуру. В 2023-м году Гракун поддерживала обвинение по «делу Tut.by».

В мае 2020 года ее наградили медалью «За безупречную службу» III степени.

Позже Гракун попала в санкционный список ЕС и Великобритании.

Напомним, что в конце июня гражданин Германии Рико Кригер (Rico Krieger) был приговорен к смертной казни Минским областным судом.

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