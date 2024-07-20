Что известно о судье и прокуроре, которые вынесли смертный приговор гражданину Германии
- 20.07.2024, 15:39
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Дело Рико Кригера рассматривал Олег Лапеко.
Дело Рико Кригера рассматривал судья Олег Лапеко. Государственное обвинение поддерживала представитель Генеральной прокуратуры Татьяна Гракун, пишет «Вясна».
Олег Лапеко в 2021 году был бессрочно назначен заместителем председателя Минского областного суда — соответствующий указ подписал Лукашенко. В 2014 году он был награжден медалью «За безупречную службу III степени».
Татьяна Гракун начинала карьеру в прокуратуре Минской области и дослужилась там до старшего прокурора отдела по надзору за соответствием закону судебных решений. После начала массовых репрессий ее повысили и перевели на должность прокурора в Генеральную прокуратуру. В 2023-м году Гракун поддерживала обвинение по «делу Tut.by».
В мае 2020 года ее наградили медалью «За безупречную службу» III степени.
Позже Гракун попала в санкционный список ЕС и Великобритании.
Напомним, что в конце июня гражданин Германии Рико Кригер (Rico Krieger) был приговорен к смертной казни Минским областным судом.