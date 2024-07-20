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Что известно о судье и прокуроре, которые вынесли смертный приговор гражданину Германии

  • 20.07.2024, 15:39
  • 2,296
Что известно о судье и прокуроре, которые вынесли смертный приговор гражданину Германии

Дело Рико Кригера рассматривал Олег Лапеко.

Дело Рико Кригера рассматривал судья Олег Лапеко. Государственное обвинение поддерживала представитель Генеральной прокуратуры Татьяна Гракун, пишет «Вясна».

Олег Лапеко в 2021 году был бессрочно назначен заместителем председателя Минского областного суда — соответствующий указ подписал Лукашенко. В 2014 году он был награжден медалью «За безупречную службу III степени».

Татьяна Гракун начинала карьеру в прокуратуре Минской области и дослужилась там до старшего прокурора отдела по надзору за соответствием закону судебных решений. После начала массовых репрессий ее повысили и перевели на должность прокурора в Генеральную прокуратуру. В 2023-м году Гракун поддерживала обвинение по «делу Tut.by».

В мае 2020 года ее наградили медалью «За безупречную службу» III степени.

Позже Гракун попала в санкционный список ЕС и Великобритании.

Напомним, что в конце июня гражданин Германии Рико Кригер (Rico Krieger) был приговорен к смертной казни Минским областным судом.

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