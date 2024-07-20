Президент Литвы на военных учениях: Развертывание системы Patriot в стране вдохновляет 20.07.2024, 15:50

Учения Baltic Connection 24 проводятся в Литве впервые.

В пятницу президент Литовской Республики Гитанас Науседа наблюдал за ходом военных учений Baltic Connection 24 (BALTCON24) на авиационной базе Военно-воздушных сил Литвы в Шяуляй, отмечает Delfi.

По словам главы литовского государства, учения, в которых участвуют развернутый в Литве зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия Patriot нидерландских ВВС, литовские силы противовоздушной обороны и контингенты миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, еще раз демонстрируют важность сотрудничества с союзниками по НАТО, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

«Сегодня Литва может рассчитывать на защиту системы Patriot. Не менее важной является возможность проверить и улучшить ее оперативную совместимость с нашими системами ПВО NASAMS и центрами управления воздушными операциями. Это окажет положительное влияние на безопасность воздушного пространства страны», – сказал президент Литвы.

Глава литовского государства отметил, что система Patriot развернута в Шяуляй после нескольких лет дискуссий и переговоров. На саммите НАТО в Мадриде в 2022 году была достигнута договоренность об усилении мер Альянса по обороне и сдерживанию. На саммите НАТО 2023 года в Вильнюсе было принято решение как можно скорее внедрить ротационную модель ПВО, начиная с восточного фланга Альянса. Саммит НАТО в Вашингтоне, завершившийся неделю назад, подтвердил приверженность союзников повышению готовности интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

«Я искренне благодарен Нидерландам за возможность протестировать новую ротационную модель ПВО в Литве. В апреле этого года тогдашний премьер-министр этой страны Марк Рютте не только пообещал предоставить систему Patriot, но и позаботился о том, чтобы это обещание было выполнено. Такое слаженное сотрудничество вдохновляет на будущее!», – отметил Г. Науседа.

По словам главы государства, вполне закономерно, что именно Марк Рютте, который уже доказал, насколько серьезно он относится к необходимости всестороннего укрепления Альянса, был недавно назначен генеральным секретарем НАТО, указывается в сообщении офиса президента.

- На примере Украины мы могли убедиться, какую роль играют средства противовоздушной обороны. Там они необходимы для защиты не только военных сил и средств, но и стратегических государственных объектов и гражданской инфраструктуры. И мы тоже максимально вносим свой вклад в то, чтобы сделать небо Украины более безопасным, – подчеркнул президент.

Учения Baltic Connection 24 (BALTCON24) проводятся в Литве впервые. В учениях участвуют доставленный из Нидерландов ЗРК дальнего радиуса действия Patriot, батальон противовоздушной обороны ВВС Литвы с ЗРК среднего радиуса действия NASAMS, испанские и португальские истребители, выполняющие миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, Центр воздушных операций Литовской армии и авиация ВВС Литвы.

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