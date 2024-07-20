У «Гомельтранснефть Дружба» можешь остаться меньше 3% от довоенного объема работы 20.07.2024, 16:01

Из Словакии и Венгрии поступают тревожные новости для предприятия.

Чиновники из Словакии и Венгрии заявили о прекращении поставок российской нефти через южную ветку нефтепровода «Дружба», которая проходит через Гомельскую область.

17 июля соответствующие заявления были сделаны в министерстве иностранных дел Венгрии и министерстве экономики Словакии. В обоих случаях было заявлено, что ограничения связаны с усилением украинских санкций в отношении российской компании «Лукойл».

При этом и Словакия, и Венгрия заявили, что продолжают получать нефть от других компаний, несмотря на прекращение поставок со стороны «Лукойла», отмечает «Флагшток».

18 июля сложившуюся ситуацию прокомментировал украинский оператор нефтепровода «Укртранснафта». Пресс-служба компании в ответ за запрос Forbes.ua сообщила о том, что в настоящее время транспортировка нефти осуществляется в плановом режиме, поскольку «Лукойл» не является собственником нефти, транспортируемой в настоящее время. Соответствующие документы предоставила венгерская энергетическая компания MOL, которая владеет нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, подключенными к нефтепроводу «Дружба».

Возможная блокировка транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» играет ключевое значение для будущего белорусского оператора нефтепровода Гомельтранснефть.

После начала широкомасштабной военной агрессии России против Украины объем прокачки нефти через территорию Беларуси сократился почти в 8 раз. В 2023 году по белорусской части нефтепровода поставлялось примерно 1,2 млн тонн казахстанской нефти в направлении Германии и 5 млн тонн в направлении Венгрии и Словакии. В 2024 году по имеющейся информации объем прокачки нефти с сторону Словакии и Венгрии сократился до 1,1 млн тонн, которые страны делят между собой примерно поровну.

Если остановка транзита в Венгрию и Словакию произойдет, то у предприятия останется для прокачки лишь 1,2 млн тонн казахстанской нефти. Это всего 2,6% от 45,5 млн тонн нефти, прокаченной через систему в Европу в 2020 году.

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