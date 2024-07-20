Что случится, если Джо Байден выйдет из президентской гонки? 20.07.2024, 16:12

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Джо Байден

Анализ Financial Times.

Джо Байден заявляет, что останется в борьбе за Белый дом против Дональда Трампа, даже несмотря на то, что доноры Демократической партии и законодатели оказывают на него новое давление, чтобы он отошел в сторону в условиях снижения показателей опросов и беспокойства по поводу его возраста и умственных способностей.

Один из великих доноров Демократической партии заявил, что если президент выйдет из борьбы, то процесс его замены «может стать величайшим событием, которое сможет удержать Трампа подальше от Белого дома», привлекая внимание и предоставив демократам шанс изменить ход борьбы, отмечает Эндрю Джек - международный редактор по вопросам образования в Financial Times (перевод — zn.ua).

Может ли Байден сделать Камалу Харрис кандидатом?

Не совсем. Он может поддержать своего вице-президента, а она получит выгоду от высокой популярности и денег, уже собранных на их совместную кампанию. Но окончательное слово за делегатами Национального съезда Демократической партии, который состоится в середине августа, и не существует правила, что они должны поддерживать кандидата, только то, что они должны «с доброй совестью отражать настроения тех, кто их избрал».

Почти все 4000 делегатов поддержали Байдена на партийных праймеризах, но он мог «отказаться» от их поддержки, одобрив кандидатуру Харрис, а затем попытаться ускорить процесс выдвижения ее кандидатуры. После первого голосования на съезде делегаты больше не «связаны» и могут голосовать за любого кандидата.

Крис Демпси, основатель Delegates are Democracy, организации, работающей с делегатами, сказал, что если президент снимает свою кандидатуру, с точки зрения правил, это открывает широкие возможности, и делегаты могут голосовать за кого угодно. С политической точки зрения, если он поддержит своего вице-президента, «делегаты могут последовать за ним, но никто не обязан этого делать».

Для выдвижения кандидатуры необходима петиция, подписанная 300 делегатами, причем не более 50 от одного штата. Каждый кандидат также должен сформировать комитет президентской кампании и подать документы в Федеральную избирательную комиссию для сбора средств.

Может ли состояться «открытый» партийный съезд в августе?

«Открытый съезд» проходит тогда, когда нет заранее определенного кандидата, поскольку ни у одного из кандидатов нет явного большинства делегатов. Это привлекло бы значительное внимание и может выявить серьезные разногласия между разными личностями и идеологическими фракциями внутри партии, включая споры по поводу войны в Газе.

Кто, вероятнее всего, заменит Байдена?

Харрис занимает лидирующую позицию на замену Байдена, хотя она не намного популярнее президента по результатам опросов. Среди потенциальных кандидатов также называют губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Мичигана Гретхен Витмер, которые в последнее время получили национальное признание.

Другие кандидаты, такие как Энди Башир из Кентукки и Рой Купер из Северной Каролины, а также министры транспорта Пит Буттиджедж и коммерции Джина Раймондо, а также сенатор из Огайо Шеррод Браун имеют меньше шансов.

Чтобы привлечь большее количество избирателей, любой потенциальный кандидат также должен выбрать союзника для кампании.

Кто получит все собранные Байденом средства?

У Байдена и Харрис есть общий предвыборный комитет, который собрал 270 млн долларов во втором квартале этого года. Если она останется в списке кандидатов в президенты или вице-президенты, она сохранит доступ к неизрасходованным средствам.

Федеральный взнос ограничивает переводы от кандидата к кандидату на уровне 2 тысячи долларов на каждые выборы, поэтому если Байден откажется от участия в выборах, его кампания должна будет предложить вернуть деньги донорам, которые затем смогут использовать их для финансирования кампании нового кандидата.

Кампания Байдена также может перечислить неограниченную сумму Национальному комитету Демократической партии, который может потратить до 32 млн долларов в координации с кампанией нового кандидата, согласно правилам Федеральной избирательной комиссии.

После недавнего сокращения взносов от ведущих доноров на фоне усиления беспокойства по поводу кампании Байдена, некоторые демократы считают, что замена кандидата может активизировать доноров и увеличить финансирование в попытке победить Трампа.

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