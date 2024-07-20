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В Минске в детской стоматологии санитарок замещают студенты

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  • 20.07.2024, 16:17
В Минске в детской стоматологии санитарок замещают студенты
иллюстративное фото

Дефицит медперсонала уже не скрыть.

В Минском городском детском клиническом центре по стоматологии нехватку медсестер и санитарок закрыли за счет так называемого «студенческого отряда». Его впервые сформировали на стоматологическом факультете Белорусского государственного медицинского университета, пишет агентство «Минск-новости».

В составе «отряда» задействованы 7 человек. Они выполняют функции младшего медицинского персонала. В университете уверяют, что заявки от желающих поработать летом собрали за один день.

Студенты, пишут пропагандисты, задействованы везде, начиная от работы в регистратуре и заканчивая хирургическим кабинетом. Они проводят дезинфекцию поверхностей, работают с медицинскими отходами и со средствами индивидуальной защиты. Но якобы, уверяет руководство клиники, не заменяют врачей.

Однако, судя по банку вакансий в этом медицинском учреждении на 20 июля 2024 года открыто 8 вакансий медсестер и санитарок.

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