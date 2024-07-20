Топ-6 фильмов о шахматах и шахматистах 20.07.2024, 16:26

Эти захватывающие картины идеально подойдут для семейного просмотра.

20 июля – международный день шахмат. Bar24 собрал топ фильмов, об этой непростой настольной игре, которая является спортом, наукой и искусством одновременно.

«Жертвуя пешкой»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.0

В разгар Холодной войны внимание всей планеты приковано к «схватке столетия» — матчу за звание чемпиона мира по шахматам в Рейкьявике. Бой между абсолютным чемпионом Борисом Спасским и по-настоящему одержимым игрой Бобби Фишером превращается в борьбу за интеллектуальное превосходство двух сверхдержав. Права на проигрыш нет. Вокруг поединка разражается мировой скандал. Спасскому приходится справляться с беспрецедентным давлением. Гениальный разум Фишера, взвинченный паранойей, начинает охватывать безумие.

«Ход королевы»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.5

Штат Кентукки, 1957 год. После смерти матери 9-летняя Элизабет Хармон остаётся сиротой и отправляется в католический приют. В этом заведении детям регулярно дают «витамины», и по совету другой подопечной Бет оставляет зелёные капсулы на ночь. Там же девочка знакомится с пожилым уборщиком Шайбелем, которого просит научить её играть в шахматы. Днём, сбежав со скучных занятий под предлогом помыть тряпку, Бет играет с мистером Шайбелем в его подвальной подсобке, а ночью, приняв зелёную капсулу, прокручивает шахматные партии на потолке общей спальни. Через несколько лет девочку удочерят, у неё начнётся совсем другая жизнь, но главную роль в ней будет играть любовь к шахматам.

«Защита Лужина»

Страна: Великобритания, Франция

Рейтинг IMDb: 6.8

По роману Владимира Набокова. Он — гениальный шахматист, его жизнь — игра. Но встреча с Наталией открывает для него новый, неизведанный и пугающе манящий мир.

Шахматная доска — граница меж двух реальностей, любовь к женщине — единственное, что связывает его с внешним миром. Но здесь он чужой, а там ему нет места без нее.

«Королева Катве»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.4

Правдивая история о юной шахматистке Фионе Мутези, вышедшей из нищих районов Уганды. Голодная безграмотная девочка, обнаружившая талант благодаря миссионеру, загорается мечтой стать игроком мирового уровня, чтобы изменить свою, казалось бы, обречённую жизнь.

«Выбор игры»

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7.4

Джош Вайцкен, как и все американские мальчишки, учится в школе и обожает бейсбол. Но все меняется в тот день, когда он впервые в жизни оказывается за шахматной доской. Ребенок сразу выигрывает партию у своего отца. Вскоре становится очевидно, что у Джоша просто уникальные способности.

Родители юного гения, окрыленные успехами сына, нанимают ему известного шахматного преподавателя Брюса Пандолфини в надежде, что он сделает из их мальчика второго Бобби Фишера.

«Шахматист»

Страна: Франция

Рейтинг IMDb: 6.8

Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с ворчуном Сильвианом, одним из лучших гроссмейстеров Франции. Неприязнь между ними перерастет в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведет как к досадным поражениям, так и к головокружительным победам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com