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43 года в американской тюрьме ни за что: суд в США исправил историческую несправедливость

  • 20.07.2024, 16:39
43 года в американской тюрьме ни за что: суд в США исправил историческую несправедливость

Дело пересмотрели спустя четыре десятилетия.

Сорок три года — еще ни одна женщина в истории не сидела так долго в американской тюрьме за преступление, которого не совершала. В пятницу, 19 июля, справедливость восторжествовала, и Сандра Хемме вышла на свободу из женской колонии на Среднем Западе, передает ВВС.

Неподалеку в городском парке городка Чилликоти в штате Миссури 64-летнюю американку ждали сестра, дочь и внучка. Они обнялись и перекинулись парой слов, после чего освобожденная Хемме отправилась навестить смертельно больного отца, отказавшись говорить с репортерами.

Прокурор штата до последнего не хотел отпускать безвинно севшую 43 года назад женщину, несмотря на решение трех судов Миссури: низшей инстанции, апелляционного, а затем и Верховного. Двери тюрьмы распахнулись только после того, как судья пригрозил привлечь прокурора к уголовной ответственности за неуважение к суду.

Хемме осудили пожизненно за убийство библиотекарши ножом в 1980 году. Единственным доказательством было чистосердечное признание осужденной.

Спустя четыре десятилетия дело пересмотрели, и суд пришел к выводу, что Хемме невиновна. В июньском решении говорится, что признание, полученное в психиатрической лечебнице у накаченной транквилизаторами подозреваемой, состояло в основном из односложных ответов на вопросы следователей.

В то же время полиция проигнорировала другие улики, указывающие на возможную причастность одного из ее сотрудников (его уже нет в живых, он умер в 2015 году). Машину этого полицейского видели у дома библиотекарши в день убийства, он пытался заплатить ее кредитной картой, а дома у него нашли серьги убитой.

После оправдания прокурор штата отказывался выпускать Хемме, звонил начальнику тюрьмы и лично запрещал ему исполнять решение суда.

Он до последнего пытался оспорить самый долгий несправедливый приговор в истории женских тюрем США и требовал оставить Хемме за решеткой если не за то убийство, то хотя бы за проступки, совершенные в тюрьме, где она однажды порезала бритвой надзирателя.

«Осудить невиновного человека оказалось очень легко, а вот освободить — гораздо труднее, — цитирует АРее адвоката Шона О’Брайена. — Так быть не должно».

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