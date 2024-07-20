За время правления Лукашенко курс доллара вырос в 11 531 раз 5 20.07.2024, 16:45

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Это худший показатель в сравнении со странами бывшего СССР.

За 30 лет правления Лукашенко официальный курс доллара США к белорусскому рублю вырос в 11.531 раз. Это худший показатель в сравнении со странами-соседями и странами на пространстве бывшего СССР, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ котировок, выставляемых национальными банками.

Без учета деноминаций 1994, 2000 и 2016 годов доллар в Беларуси подорожал с 27.550 до 317.690.000 рублей.

Сравнение с соседями: без учета деноминаций и денежных реформ в Украине официальная котировка американской валюты за три десятилетия выросла в 212 раз, в России — в 43,4 раза, Польше — в 1,8 раза, Латвии — на 18,2%, Эстонии — на 14,2%. В Литве доллар подешевел на 20,7%.

Сравнение со странами на территории бывшего СССР (помимо названных выше): в Туркменистане доллар подорожал в 1.750 раз, Узбекистане — в 1.146 раз, Таджикистане — в 526 раз, Казахстане — в 10,6 раза, Азербайджане — в 8,5 раза, Кыргызстане — в 7,6 раза, Молдове — в 4,4 раза, Грузии — в 3,1 раза, Армении — на 25%.

Отмечается, что использованы «стартовые» котировки за 20 июля 1994 года и актуальные на 20 июля 2024 года. Для стран Балтии брались курсы доллара к национальным валютам и к евро, на который они перешли в первой половине 2010-х годов.

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