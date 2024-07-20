В России из строя вышли 5 из 18 новейших военных самолетов Ил-76

В России из строя вышли 5 из 18 новейших военных самолетов Ил-762
- 20.07.2024, 16:52
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Дело оказалось в одной детали.
В Московской области завели уголовное дело против руководства Балашихинского литейно-механического завода, который был поставщиком подшипников для военных самолетов Ил-76МД-90А. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Чтобы не срывать заказ Минобороны РФ, поставщик закупал подшипники неизвестного происхождения, которые не соответствовали требованиям и были установлены на самолеты в период с 2017 по 2022 годы. Эти подшипники поставлялись в составе колес КТ199 и сопровождались поддельными документами, утверждающими, что они прошли проверку Минобороны.
Использование некачественных подшипников привело к выходу из строя и остановке эксплуатации пяти самолетов Ил-76МД-90А.
По подсчетам проекта «Важных историй», в конце 2023 года на балансе Минобороны находилось всего 18 таких самолетов, из которых большая часть (11) была поставлена в 2022-2023 годах.