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В России из строя вышли 5 из 18 новейших военных самолетов Ил-76

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  • 20.07.2024, 16:52
  • 3,332
В России из строя вышли 5 из 18 новейших военных самолетов Ил-76

Дело оказалось в одной детали.

В Московской области завели уголовное дело против руководства Балашихинского литейно-механического завода, который был поставщиком подшипников для военных самолетов Ил-76МД-90А. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Чтобы не срывать заказ Минобороны РФ, поставщик закупал подшипники неизвестного происхождения, которые не соответствовали требованиям и были установлены на самолеты в период с 2017 по 2022 годы. Эти подшипники поставлялись в составе колес КТ199 и сопровождались поддельными документами, утверждающими, что они прошли проверку Минобороны.

Использование некачественных подшипников привело к выходу из строя и остановке эксплуатации пяти самолетов Ил-76МД-90А.

По подсчетам проекта «Важных историй», в конце 2023 года на балансе Минобороны находилось всего 18 таких самолетов, из которых большая часть (11) была поставлена в 2022-2023 годах.

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