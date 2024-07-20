закрыть
20 июля 2024, суббота, 17:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«В беседе с Зеленским Трамп сказал не верить «фейк-ньюз», что его победа на выборах может быть выгодна РФ»

4
  • 20.07.2024, 17:10
«В беседе с Зеленским Трамп сказал не верить «фейк-ньюз», что его победа на выборах может быть выгодна РФ»

Офис президента Украины поделился подробностями разговора.

В Офисе президента Украины назвали «хорошим разговором» беседу главы украинского государства Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 20 июля.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Зеленского Сергей Никифоров.

- Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются как-то объяснить, оправдать действия Путина, российского диктатора. Никаких оправданий здесь, конечно, нет. Он обычный убийца, президент так и сказал в телефонном разговоре, – подчеркнул Никифоров.

По его словам, Зеленский рассказал Трампу о ракетном ударе РФ по Николаеву 19 июля, во время которого снова погибли украинцы.

«Обсудили и осудили удар 8 июля по Киеву и «Охматдету», по детской больнице, – рассказал Никифоров. – Трамп сказал тоже очень интересную вещь: он сказал не верить […] «фейк-ньюз», что его победа на выборах может быть выгодна России».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников