«В беседе с Зеленским Трамп сказал не верить «фейк-ньюз», что его победа на выборах может быть выгодна РФ»4
- 20.07.2024, 17:10
Офис президента Украины поделился подробностями разговора.
В Офисе президента Украины назвали «хорошим разговором» беседу главы украинского государства Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом 20 июля.
Об этом в эфире национального телемарафона сказал спикер Зеленского Сергей Никифоров.
- Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются как-то объяснить, оправдать действия Путина, российского диктатора. Никаких оправданий здесь, конечно, нет. Он обычный убийца, президент так и сказал в телефонном разговоре, – подчеркнул Никифоров.
По его словам, Зеленский рассказал Трампу о ракетном ударе РФ по Николаеву 19 июля, во время которого снова погибли украинцы.
«Обсудили и осудили удар 8 июля по Киеву и «Охматдету», по детской больнице, – рассказал Никифоров. – Трамп сказал тоже очень интересную вещь: он сказал не верить […] «фейк-ньюз», что его победа на выборах может быть выгодна России».