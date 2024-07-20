Брестчанин умер за ужином, подавившись голубцом

Брестчанин умер за ужином, подавившись голубцом1
- 20.07.2024, 17:34
Ему было 60 лет.
В милицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме 60-летнего хозяина без признаков жизни. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе ее проведения в просвете дыхательных путей умершего обнаружен крупный лист капусты.
Согласно выводам эксперта смерть мужчины наступила от механической асфиксии, при этом концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,4 промилле.
— В экспертной практике встречаются случаи, когда смерть наступает от закрытия просвета дыхательных путей кусками пищи, чаще всего мяса. Как правило, подавляющее большинство умерших от механической асфиксии вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути находилось в состоянии алкогольного опьянения. При употреблении спиртного в больших количествах повышается риск данного вида асфиксии, поскольку нарушается координация жевательного и глотательного акта, — рассказали эксперты.
По данному факту проводится проверка.