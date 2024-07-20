Брестчанин умер за ужином, подавившись голубцом 1 20.07.2024, 17:34

Ему было 60 лет.

В милицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме 60-летнего хозяина без признаков жизни. Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть мужчины. Для установления причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе ее проведения в просвете дыхательных путей умершего обнаружен крупный лист капусты.

Согласно выводам эксперта смерть мужчины наступила от механической асфиксии, при этом концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 4,4 промилле.

— В экспертной практике встречаются случаи, когда смерть наступает от закрытия просвета дыхательных путей кусками пищи, чаще всего мяса. Как правило, подавляющее большинство умерших от механической асфиксии вследствие попадания инородного тела в дыхательные пути находилось в состоянии алкогольного опьянения. При употреблении спиртного в больших количествах повышается риск данного вида асфиксии, поскольку нарушается координация жевательного и глотательного акта, — рассказали эксперты.

По данному факту проводится проверка.

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