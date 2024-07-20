Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире 20.07.2024, 17:58

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Он стоит дешевле $400.

Помимо дебютной «раскладушки» Mix Flip на своей летней презентации Xiaomi представила смартфон Redmi K70 Ultra. Флагман может похвастаться мощной «начинкой» и ценником, который приятно удивит даже тех, кто не готов тратить деньги на дорогущие устройства, пишет «Униан».

Если верить производителю, Redmi K70 Ultra, построенный на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 9300+ с частотой 3,4 ГГц, набирает аж 2 382 780 баллов в бенчмарке Antutu, что делает его самым мощным Android-смартфоном на этот момент. Для понимания того, насколько мощным получилась новинка, Redmi K70 Ultra опережает актуального лидера AnTuTu более чем на 200 тысяч баллов.

Внешне Redmi K70 Ultra похож на других представителей серии K70, но блок камер на тыльной панели получил редизайн и переехал с угла задней крышки на всю ее верхнюю часть. А спереди теперь – самый узкий «подбородок» среди Redmi. Всего 1,9 мм.

Характеристики Redmi K70 Ultra:

- Габариты: 160,38 × 75,14 × 8,39 мм, 211 грамм

- Экран: 6,67", 1,5К, 144 Гц, ШИМ 3840 Гц, яркость до 1600 нит.

- Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 9300+, 3,4 ГГц.

- Камера: три камеры, основная – 50 Мп (Sony IMX906), сверхширокоугольная – 8 Мп, макрообъектив – 2 Мп. Спереди расположена 20-Мп селфи-камера.

- Аккумулятор: 5500 мАч, быстрая зарядка на 120 Вт (до 100% за 24 минуты).

Также у аппарата при себе пылевлагозащита IP68 с возможностью погружения на глубину до 2 метров и усовершенствованная технология охлаждения, также имеется отдельный чип D1 для повышения частоты кадров в играх. В плане объема памяти доступны разные модификации – от 12 до 16 ГБ оперативной и от 256 ГБ до 1 ТБ встроенной.

Смартфон уже поступил в продажу в Китае. Стоимость Redmi K70 Ultra в минимальной конфигурации – 2 599 юаней (350 долларов). Топовая версия на 16+1024 ГБ обойдется в 3 599 юаней (495 долларов). На глобальный рынок устройство выйдет под названием Xiaomi 14T Pro.

А уже в октябре 2024 года выйдет флагманская серия Xiaomi 15. Известно, что смартфоны первыми на рынке получат процессор Snapdragon 8 Gen 4 и защиту IP69. А отличительной особенностью Pro-модели будет улучшенная тройная камера на 50 Мп.

Также в сети появилась информация, что компания Xiaomi разрешит своим пользователям отключать рекламные материалы в системных приложениях смартфона при помощи одной кнопки. Новую функцию обнаружили в бета-версии прошивки HyperOS.

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