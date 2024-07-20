Экс-сотрудник СБУ: Проблемы с электроэнергией РФ могут повлиять на боевые действия 20.07.2024, 18:14

На юге России ряд населенных пунктов остался без электроэнергии.

В оккупированном Крыму также временные отключения света. В России сообщили, что 16 июля произошел сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Ориентировочно 2 миллиона россиян остаются без электропитания.

Об этом в разговоре с «24 Каналом» сообщил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, подчеркнув, что теперь российские граждане на себе почувствовали то, что приходится переживать украинцам из-за российской агрессии. Он отметил, что эта авария вызвала большие перебои с энергообеспечением в России.

Авария на Ростовской АЭС может значительно подорвать российский военно-промышленный комплекс. Ступак озвучил, что без электроснабжения заводы не смогут изготавливать военную технику.

- Рассчитываю, что перебои с электроэнергией хоть на время повлияют на способность российского ВПК изготавливать технику, амуницию, боеприпасы, запчасти, проводить испытания. Будут обесточены предприятия, которые изготавливают танки и детали к ним, бронемашины. Хотел бы увидеть обесточивание предприятий, которые изготавливают алюминий. Вот нет света, нет продукции, которую бы отправили на экспорт, а значит не получат деньги, соответственно не наполнят бюджет, – озвучил Ступак.

Ступак рассказал, что в сети есть много видео, где видно как в России горят и падают линии электропередач, там вводятся графики отключений света. Есть определенные регионы, куда электричество начнут поставлять только через 3 дня, а в некоторые за неделю, если не произойдет дополнительных экстренных ситуаций.

- Россияне почувствуют то, что чувствуют украинцы. Даже если граждане России сейчас начнут покупать генераторы, то уже украинцы все выкупили, остаются только китайские, которые не надежны, – подытожил Ступак.

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