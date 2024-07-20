Почему самый сильный дождь в истории Минска не получилось предсказать? 2 20.07.2024, 18:25

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Мнение эксперта.

На минувшей неделе Беларусь несколько раз накрывали сильнейшие штормы и ураганы. Так, 18 июля в Минске случился самый мощный ливень за всю историю наблюдений. По данным со станции на проспекте Независимости, максимальная отметка осадков была зафиксирована на уровне 91,7 мм. До этого по стране прошли сильнейшие ураганы. Шесть человек погибло, из-за разрушений в Гомельской области пришлось объявлять режим чрезвычайной ситуации. Эти катаклизмы стали неожиданными.

До их начала никто не думал, что ситуация окажется настолько серьезной. Почему такие явления сложно предсказать? «Зеркало» поговорило с экспертом.

В ситуации с ливнем в Минске катаклизмов прогноз погоды на 18 июля не обещал. Так, например, официальный сайт Белгидромета накануне сообщал, что 18 июля ожидаются грозы в южных и юго-восточных регионах страны. Утром этого же дня уточнял, что в этих регионах будут грозы и шквалистый ветер. Лишь в 13.12 синоптики передали, что в Минске местами будут сильные ливни. Между тем еще в 13.00 столичные спасатели в своем телеграм-канале сообщили о подтоплениях, а в 13.56 предупредили об оранжевом уровне опасности.

А перед бурей 13 июля МЧС разослало СМС с предупреждением о неблагоприятном явлении. Но в них говорилось не о ливне, а о жаре. Более того, перед ураганом прогноз ничего не говорил о возможных осадках.

— Мы в 15.00 сели обедать, — рассказывала одна из свидетельниц экстремальной непогоды. — Посмотрели на противоположный берег, там так красиво было, будто картина. Несколько человек сразу начали проверять погоду, предупреждения не было и осадков тоже не обещали. И в течение 10 минут все началось.

Почему же так происходит? Энтузиаст наблюдений за погодой, который знаком с методами работы метеорологов Виктор (имя изменено для его безопасности), говорит, что предугадать подобные вещи синоптикам довольно сложно.

— Конвективные явления (к ним относятся шквалы, смерчи и град) в принципе плохо поддаются прогнозированию. Специалистам сложно заранее понять их время, длительность, а также точное место и интенсивность. Что есть в наличие у гидромета для прогноза? — рассуждает эксперт. — Данные наземных наблюдений с достаточно редкой сети метеостанций, современные радарные данные (с очень хорошим покрытием), спутниковые данные.

При этом для точных прогнозов таких явлений метеорологам явно не хватает информации, считает собеседник:

— Нет современных данных численного моделирования с подходящим разрешением. Белгидрометовская WRF (Weather Research and Forecasting Model — численная модель прогнозирования погоды) очевидно с этим не справляется. Нет регулярного аэрологического зондирования. Возможно, что-то не так с их правилами, методами работы и каналами оповещения населения.

Могут ли коллеги из других стран предупреждать белорусских синоптиков об ураганах, которые идут на страну? В ситуации бури 18 июля — это невозможно, считает специалист.

— Буря не двигалась в нашем случае. Она над нами и образовалась, — поясняет Виктор. — Как можно исправить эту ситуацию? Возможно, им (белорусским метеорологам. — Прим. ред.) стоит изучить и перенять опыт небольших гидрометеорологических служб южных европейских стран: Румынии, Молдовы, юга Украины. Примерно оттуда к нам поступает тропическая масса, и там такие явления случаются гораздо чаще.

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