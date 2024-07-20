В Минске водитель, выезжая из двора, повредил семь автомобилей 2 20.07.2024, 18:39

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иллюстративное фото

Он был нетрезв.

Сегодня утром 52-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, выезжая с прилегающей территории дома №46 по улице Панченко в Минске, повредил семь автомобилей, припаркованных во дворе.

ГАИ Минска установило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него в организме выявлено 1,72 промилле.

В отношении минчанина составлены административные материалы, автомобиль помещен на охраняемую стоянку. По месту работы будет направлено уведомительное письмо.

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