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В Минобороны Украины поразили количеством женщин, которые хотят служить по контракту

  • 20.07.2024, 18:50
В Минобороны Украины поразили количеством женщин, которые хотят служить по контракту

К тому же наблюдается динамика увеличения количества рекрутируемых украинцев.

По итогам работы рекрутинговых центров за последние шесть месяцев среди всех граждан, обратившихся с намерением служить в ВСУ по контракту, от 17 до 20 процентов женщин.

Как сообщает ТСН, об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Алексей Бежевец.

«На сегодняшний день примерно 17%, до 20% всех людей, которые остаются после первого визита и с ними дальше происходит работа, то есть идет подбор им вакансий и помощь для попадания потом в свое подразделение — это женщины. Это действительно классно, потому что это показывает большой потенциал собственно женщин в армии», – отметил Бежевец.

По словам военного, также много случаев, когда в рекрутинговые центры обращаются жены, матери или сестры, чтобы узнать о вакансиях для своих мужчин.

«Есть разные жизненные ситуации. И это нормально. Мы так и объясняем людям: придите, спросите. Если надо, то хоть 10 раз приходите, звоните. Мы создаем систему для вас, чтобы вы определились и попали в выбранное подразделение», – подчеркнул спикер. .

По статистике Минобороны, с начала текущего года в рекрутинговые центры обратились более 10 тысяч человек. К тому же наблюдается динамика увеличения количества рекрутируемых людей, то есть тех, которые идут служить в армию как добровольцы.

«В целом мы видим, что информационное влияние есть, и все больше и больше людей знают, что такая возможность есть и обращаются либо непосредственно в воинские части, либо в рекрутинговые центры, либо в мобильные рекрутинговые группы. На сегодняшний день примерно треть всех людей, которые присоединяются к Силам обороны, это добровольцы. То есть это добровольно пришедшие люди нашли себе должность, вступили в коммуникацию с военным подразделением, рекрутировались и служат», – пояснил Бежевец.

Он добавил, что человек, получивший повестку на обновление данных в ТЦК, может беспрепятственно обратиться в рекрутинговый центр.

«Такие случаи есть. И это не редкие случаи. Тогда человек приходит в ТЦК не с повесткой — «я пришел мобилизоваться», а непосредственно уже с рекомендательным письмом — «как доброволец я пришел, пожалуйста, в конкретную часть, на конкретную должность оформляйте меня». И это предусмотрено всеми директивными документами, непосредственно указано в законе», — отметил представитель Минобороны Украины.

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