Психолог рассказала, как сутки на даче снимают стресс 20.07.2024, 20:17

О грядка-терапии.

Приезжая на дачу, мы хотим отдохнуть от городской суеты, заняться огородом и просто насладиться природой. Казалось бы, ничего удивительного. Клинический психолог Рената Бахтеева объяснила «АиФ», что такой отдых при кажущейся простоте оказывает целительное воздействие на психику человека, а в отдельных случаях «работает» так же, как психотерапия.

1. Работа в огороде как тренажер для достижения успеха

Работа на дачном огороде — отличное занятие, которое не только помогает «разгрузить» голову (что крайне полезно людям умственного труда), но и показывает, как начать жить с чистого листа, стартовать с новым делом, помогает «прокачать» преодоление какой-либо трудности. Метафорически, конечно. Психолог объясняет: иногда бросить какие-то привычки, поменять жизненные ориентиры и расстаться с определенными людьми бывает тяжело, но надо! Так же сложно бывает посадить и вырастить растение в огороде: вам мешают сорняки, непогода, вредители. Зато результата обрадует — он простой, понятный, осязаемый — плод, цветок.

«Когда человек, например, сажает зернышко в землю, ему перед этим следует разрыхлить почву, убрать сорняки — это можно сравнить с психологической терапией. Процесс „огородничества“ помогает человеку на метафорическом уровне. Он показывает в достаточно коротком временном цикле, что встречаются препятствия в виде непогоды, ветра, иных непредсказуемых проблем . Однако человек с этим справляется, потому что есть конечная цель, например какой-то плод либо какой-то цветок», — объясняет Рената Бахтеева. Начало действия, процесс и результат тут во времени идут близко друг к другу, в течение одного сезона, что подкрепляет у человека паттерн успешного поведения, достижения своих целей, учит не бояться новых начинаний. Конечно, сажая огурцы, вы не думаете о том, что теперь не побоитесь научиться водить машину или развестись, действие на психику гораздо тоньше.

2. Выезд на природу — это микс трех типов наслаждения

От окружающей природы человек получает одновременно аудиальное, кинестетическое и визуальное наслаждение. У каждого из нас доминирует какой-то один тип восприятия (визуалы делают акцент на восприятии информации с помощью зрения, аудиалы — через слух, кинестетики — через обоняние, осязание, с помощью движений), но на даче, на природе, сочетаются все типы: вы выходите босиком на траву, смотрите на растения, слышите шум ветра, щебет птиц — и вот он, микс всех трех типов наслаждения, весь спектр положительных эмоций.

«Кроме того, когда вы в результате своего труда на участке получаете какой-то результат, то ощущаете радость, счастье, чувство собственной значимости, нужности. Вы видите, условно говоря, созревший помидор, розу, которая зацвела, возмужавший за лето куст малины и подсознательно ощущаете: «Я могу, я есть, это результат моего труда, это результат моих возможностей», — поясняет Рената Бахтеева.

3. На природе тело и душа начинаются доминировать над разумом, давая разгрузку

«Пребывание на природе помогает нам войти в гармонию разума, души и тела, — объясняет психолог. — Контакт с природой, даже если речь о прополке грядок на огороде, приносит нам психологическое исцеление. Мы отпускаем все заботы и фокусируемся только на простом линейном действии, на себе и собственных чувствах». Эксперт замечает, что для положительного воздействия достаточно и нескольких часов на природе. А выходные на даче многим помогают полностью «перегрузиться» и «подпитаться» силами на рабочую неделю.

«По законам эмбрионального развития, даже взрослому человеку всегда хочется укутаться, завернуться, даже как-то приобнять себя — эта потребность идет еще от внутриутробного существования. Часто ли мы это делаем? Нет! Но когда мы пребываем в контакте с природой, в этот момент мы отключаем голову, ослабляем воздействие разума, слушаем тело», — поясняет Бахтеева. Замечали, что многие люди, например, любят обнимать деревья? Говорят с цветами? Сидя у дачного костра, обнимают себя за плечи? Вот этот закон в действии.

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