Партия Ле Пен не получила ни одной ключевой должности в парламенте Франции 20.07.2024, 20:39

Для этого блок Макрона объединился с коалицией левых.

Ультраправая партия «Национальное объединение», формальным лидером которой является известная пророссийскими взглядами Марин Ле Пен, возмущена тем, что не получила ни одной ключевой должности в Национальной ассамблее после выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV и заявление Ле Пен.

Сегодня, 20 июля, во Франции избрали руководителей восьми постоянных комиссий нижней палаты парламента Франции. Блок действующего президента страны Эммануэля Макрона объединился с коалицией левых и даже правой партией «Республиканцы», чтобы не дать партии Ле Пен получить важные должности.

«Национальному объединению» также не предоставили должностей в Бюро Национальной ассамблеи - руководящем органе парламента.

Ле Пен в ответ заявила, что это «позорный маневр».

«Соглашение, заключенное между «макронистами» и Лораном Вокезом, чтобы предоставить последнему представительство, на которое RN имеет законное право в Бюро нашей Ассамблеи, является позорным маневром. Почти 11 миллионов избирателей были таким образом лишены права голоса в пользу партии, которая набрала лишь 1,5 миллиона", - заявила она.

Напомним, что после выборов в Европарламент президент Франции Эммануэль Макрон решил распустить парламент, потому что его политическая сила потерпела разгромное поражение, и назначить внеочередные выборы.

Во втором туре неожиданную победу одержал ультралевый «Новый народный фронт», а ультраправые заняли лишь третье место, фактически оставшись за бортом, уступив коалиции Макрона.

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