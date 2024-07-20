Под Каменцом произошла серьезная авария 20.07.2024, 20:51

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Пять человек в реанимации.

Сегодня в районе Каменца и Николаево произошло серьезное ДТП. По информации очевидцев, столкнулись два легковых автомобиля. Пять человек были доставлены в реанимацию, причем одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии, пишет «Виртуальный Брест».

Очевидцы сообщают, что автомобили сильно повреждены, так как их разрезали спасатели для извлечения пострадавших. На месте происшествия работают медики, спасатели, милиция, следственный комитет и ГАИ.

Движение в районе аварии ограничено, открыта только одна полоса, используемая в качестве объездной дороги. Водителей просят соблюдать осторожность.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны, официальной информации к настоящему времени не поступало.

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