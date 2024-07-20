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В Испании накрыли группу пророссийских хакеров

  • 20.07.2024, 21:19
В Испании накрыли группу пророссийских хакеров

За кибератаки против стран НАТО.

Три хакера были арестованы в Испании по подозрению в совершении кибератак против стран НАТО в террористических целях. Об этом на своем официальном сайте сообщила гражданская гвардия МВД Испании в субботу, 20 июля, пишет «Немецкая волна».

В домах подозреваемых были проведены обыски. Сообщается, что аресты произошли на острове Майорка, а также в городах Уэльва и Севилья на юге страны.

Испанские правоохранители утверждают, что хакеры участвовали в атаках типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаках) на государственные учреждения, критическую инфраструктуру и службы тех стран, «которые заняли проукраинскую позицию в контексте войны».

В сообщении гражданской гвардии говорится также, что арестованные могут быть связаны с пророссийской хакерской группировкой NoName057 (16), появившейся после начала войны России против Украины. 2В своем учредительном манифесте группа признает, что будет «пропорционально реагировать на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов», - утверждают испанские силовики.

ENISA: Число кибератак в ЕС резко выросло

В конце мая этого года глава Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар в интервью агентству AP заявил, что число кибератак на инфраструктуру ЕС в первом квартале 2024 года оказалось вдвое выше, чем в последнем квартале 2023 года.

По его оценке, за многими из них могут стоять хакеры, связанные с Россией. После начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года число компьютерных взломов, совершенных «по геополитическим мотивам», постоянно росло, указал Лепассаар.

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