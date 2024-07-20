Что почем на минской Комаровке в эти выходные? 1 20.07.2024, 21:30

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На легендарном рынке продают «Черного принца» и «Кёнигсберг».

В июле прилавки Комаровки как никогда пестрят обилием свежих и полезных ягод, фруктов, овощей и зелени по приемлемым ценам. «Минск-Новости» посмотрели, что чаще всего покупают горожане.

Продавцы признаются: на открытом рынке в выходные многолюдно с утра и до самого закрытия. Летом покупатели в основном отдают предпочтение сезонной продукции — ягодам, овощам и зелени, выращенным в Беларуси. Привозные экзотические фрукты в это время года не так популярны.

У прилавков с овощами — аншлаг. Помимо традиционных томатов и огурцов, горожане охотно берут баклажаны и кабачки. Их продавцы отдают за 2,79–6,90 и 0,99–4 руб. соответственно. Отечественную белокочанную капусту можно найти за 1,59–2 руб., цветную — от 6 руб., свеклу — за 1,99–4 руб., картофель — как за 89 коп., так и за 4 руб. за кг, в зависимости от сорта. Кукуруза вновь появилась на прилавках не так давно, но частенько оказывается в списке покупок жителей столицы. Ее реализуют от 3,99 до 7,50 руб.

— Очень соскучился по кукурузе, поэтому беру сразу много. У меня есть свой любимый рецепт ее приготовления. Сначала отвариваю початки, потом на фольгу выкладываю заранее подготовленную намазку из пропущенного через пресс чеснока, мелконарезанной петрушки, сливочного масла, соли и молотого черного перца. Наверх кладу кукурузу и еще один слой намазки, заворачиваю и отправляю в духовку. Так она получается намного вкуснее и ароматнее, — поделился рецептом минчанин Дмитрий.

Часто горожане покупают и репчатый лук. Правда, по сравнению с весной его стоимость выросла. Сейчас его удастся отыскать за 1,99–4 руб., салатная версия, наоборот, стала дешевле, — от 6 до 25 руб. Полезную морковь реализуют за 1,99–4 руб., разноцветные перцы — за 3,99–12 руб., а редис — за 1,99–4 руб.

Томаты на рынке продают всех сортов, цветов и размеров. Спрос на них только растет. Надо отметить, что зачастую их стоимость намного ниже, чем в столичных супер- и гипермаркетах, — от 3,99 руб. Помидоры сорта «Мадрид» — самые яркие на прилавке. Это неудивительно, ведь сочетание оранжевого и красного цветов привлекает внимание. Средняя цена — 12,90 за кило.

— В день продаем килограммами. Их очень хорошо покупают. Они красивые, необычные и очень вкусные, вот и расхватывают, — рассказала продавец. — Сорт «Орлиное сердце» — тоже, как говорится, в тренде. Томаты довольно крупные, с вытянутым кончиком. Кстати, хорошо хранятся. А чтобы добавить яркости овощному салату, рекомендую «Кёнигсберг». Они бывают желтого и красного цветов. Отличаются тем, что имеют плотные мякоть и кожицу.

Обращают внимание покупатели и на еще один необычный сорт — «Черный принц». Эти помидоры темно-красного цвета. Пока чаще можно найти привезенные из Азербайджана за 8,90 руб. За аккуратные черри просят от 10 руб.

Не падает и спрос на огурцы. Их отдают за 1,99–3,50 руб. Но удастся отыскать и варианты намного дороже — за 10. Чеснок стал дешевле. Цена варьируется от 10,24 до 20 руб.

Полезные ягоды в списке покупок практически у каждого жителя столицы. Вишня пока еще не выиграла в битве за популярность у черешни, но и на прилавках она появилась не так давно. Килограмм продавцы предлагают приобрести за 7,50–10 руб., а ее конкурентку отдают за 6,50–25.

За стаканчики красной смородины и крыжовника придется выложить от 5 руб., за килограмм ежевики и малины — 15 и 13 соответственно. Голубика стала дешевле — от 8,50 до 15 руб. Возглавила список самых дорогих ягод на рынке жимолость, которую продают в пластмассовых контейнерах. Цена одного — 35 руб. Клубника встречается на прилавках, но уже не так часто. Ее предлагают за 4,50.

Ананасы стали дороже — от 6,50 руб. Абрикосы продают за 5,90–13,50. Цены на апельсины заметно выросли с 3,90 в мае до 9,50 руб. в июле. Минчане берут их нечасто. Удастся найти и другие виды цитрусовых. Например, за килограмм полезных грейпфрутов нужно заплатить 6,50–15,90, лимонов —3,50–13,90 руб. Мандарины временно пропали с прилавков.

Актуальные в любое время года бананы жители столицы охотно покупают. Если в столичных супермаркетах их в среднем реализуют от 6-7 руб., то на Комаровке стоимость приятнее — от 5. Крупные гроздья винограда различных сортов также притягивают к себе внимание горожан. За кило продавцы просят от 12 до 25 рублей. Популярные персики и нектарины отдают от 6,50, сливы — от 3,50.

Гранат все еще можно найти на Комаровке. Привезенные из Турции плоды реализуют за 2,50 за килограмм. Полезные киви удастся отыскать от 7,80 до 40. За сочные и сладкие груши придется заплатить от 6,50, а за такое же количество яблок — 2,50–19,90 руб., в зависимости от сорта.

Арбузы и дыни минчане берут, но пока не так охотно, как ежегодно в августе. Да и стоимость у них еще довольно высокая — от 2,90 и от 4,80 руб. за кг соответственно. Многие продавцы всем желающим отрезают кусочки на пробу, таким образом убеждая — будет вкусно.

Зелени на прилавках хватает. Аккуратные пучки по 100 г реализуют от 89 коп. до 5 руб. Так, рукколу продают за 3,50, кинзу — за 3,90, салат — за 1,90, базилик — за 9,90, щавель — за 1,90.

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