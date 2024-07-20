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Россияне бросают в бой последние танки

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  • 20.07.2024, 21:43
  • 3,374
Россияне бросают в бой последние танки

Эксперт обратил внимание на показательное фото.

Российская оккупационная армия принимает на вооружение танки Т-90 первой серии выпуска – изготовленные еще в 1992 году.

Об этом сообщил военный обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, обратив внимание на фото транспортировки этой боевой машины.

«Это говорит о том, что с хранения начали снимать технику, которую из-за давности хранения тяжелее всего восстанавливать. А еще модернизировать до модификации Т-90М «Прорыв», — отметил он.

По словам эксперта, после того, как в РФ закончатся в центрах хранения и эти танки, государство-агрессор будет способно производить только 5-6 танков в месяц.

«Прекрасная» перспектива для войны в долгую», — иронически заметил Александр Коваленко.

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