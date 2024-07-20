Ученые назвали фрукт, который поможет улучшить сон
- 20.07.2024, 21:54
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Он знаком каждому белорусу.
Киви — сладкий, сочный, немного терпкий и недооцененный фрукт, который может избавить вас от бессонницы. Киви может легко заменить стакан теплого молока или вечернюю чашку ромашкового чая, помогая улучшить сон и избавиться от проблем с засыпанием.
Всего один из этих фруктов содержит более 2 граммов клетчатки, 215 мг калия, 64 мг витамина С и 23,5 мг фосфора и кальция, среди других необходимых витаминов и питательных веществ, сообщает Министерство сельского хозяйства США (USDA).
Некоторые из этих питательных веществ могут помочь нам быстрее засыпать, дольше спать и в целом улучшить качество сна. Об этом пишет Health Digest (перевод - «Фокус»).
Серотонин и антиоксидантные свойства киви
В исследовании 2011 года, опубликованном в Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, исследователи набрали 24 участника для анализа того, как потребление киви влияет на сон. За час до сна участники съедали два киви каждый вечер в течение четырех недель. К концу исследования исследователи увидели сокращение времени, необходимого участникам для засыпания, а также сообщалось об увеличении продолжительности и эффективности сна. Хотя необходимы дополнительные исследования, антиоксиданты и серотонин, содержащиеся в киви, способствуют улучшению сна, что может быть особенно полезно для людей, страдающих расстройствами сна.
В исследовательской работе 2024 года, опубликованной в журнале Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics, эксперты отмечают, что антиоксиданты могут улучшить качество сна, защищая от вредного повреждения свободными радикалами, которые могут нанести ущерб нашему сну.
Киви содержит мелатонин
В исследовании 2023 года, опубликованном в Nutrients, участники эксперимента съедали два плода киви среднего размера за 60 минут до сна в течение четырех недель. Однако на этот раз участниками были элитные спортсмены. Результаты исследования показали связь между употреблением в пищу киви и повышением качества сна, общей продолжительности сна и эффективности сна. Спортсмены также реже просыпались в течение ночи, ни ощутили снижение общего уровня стресса и уровня спортивного стресса. Исследовательская группа пришла к выводу, что употребление киви может иметь преимущества для спортсменов в отношении сна и восстановления. Одной из возможных причин этой связи может быть содержание в плодах мелатонина — натурального соединения, которое помогает регулировать наш цикл сна и бодрствования.
Хотя киви обычно считается безопасным для употребления в пищу, его не рекомендуется употреблять людям с аллергией на определенные продукты, включая авокадо, инжир, семена кунжута, пшеницу и другие. Поскольку киви также может замедлять свертываемость крови, людям с нарушениями свертываемости крови рекомендуется проконсультироваться с врачом.
В дополнение к потенциальному улучшению сна могут быть и другие неожиданные положительные побочные эффекты от употребления киви, включая повышение иммунитета и улучшение здоровья сердца.