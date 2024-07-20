Израиль подтвердил авиаудары по Йемену и объяснил причины 20.07.2024, 22:02

Авиаудар был нанесен по порту Эль-Худейда.

Армия обороны Израиля подтвердила, что недавно по Йемену была нанесена серия авиаударов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Удар ВВС Израиля по порту Эль-Худейда в Йемене имел целью помешать хуситам импортировать иранское оружие, а также нанести финансовый ущерб поддерживаемой Ираном группировке.

По словам израильских военных, порт в контролируемом хуситами городе неоднократно использовался для ввоза оружия из Ирана, и поэтому Израиль рассматривает его как легитимную военную цель.

Авиаудар, осуществленный Израилем, был направлен на склады горючего, а также другие объекты в порту.

В то же время в Израиле отметили, что удар был нанесен в ответ на более 220 беспилотников, крылатых и баллистических ракет, запущенных хуситами по Израилю за последние девять месяцев войны.

«Истребители нанесли удары по военным объектам террористического режима хуситов в районе порта Аль-Худейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против Государства Израиль за последние месяцы», - заявляют в ЦАХАЛе.

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