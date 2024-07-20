«Какая-то математика для избранных» 20.07.2024, 22:11

Белоруска обратилась за помощью в разгадке логики маршрутчиков.

Жительница Жодино Марина столкнулась с загадкой на маршруте между Минском, Жодино и Борисовом. Её история, рассказанная ex-press.by, ставит под сомнение логику ценообразования и правил маршрутчиков.

Сегодня у Марины был хлопотный день: два раза она ездила по делам в Минск и один раз в Борисов — всё на маршрутках. Впечатлений накопилось много, но двумя из них она решила поделиться с нами и нашими читателями.

Марина пишет: «Не могу понять: на маршрутке «Минск-Жодино» до Жодино можно добраться за 5 рублей 30 копеек, а на борисовской маршрутке «Минск-Жодино-Борисов» до Жодино — за 6 рублей.

Из Жодино до Борисова цена — 3.50. А если ехать из Минска в Борисов на прямой маршрутке, стоимость — 8 рублей. За что я переплачиваю 80 копеек, если еду на жодинской маршрутке до Жодино (5.30), а потом еду на другой маршрутке до Борисова (3.50)?

И за что переплачиваю 1 рубль 50 копеек, если в тот же путь из Минска отправлюсь на борисовской маршрутке? На мой взгляд, расстояния и цены в этой системе никак не коррелируют».

Вот расчёты Марины:

- Минск — Жодино: 5.30 рублей.

- Минск — Жодино на борисовской маршрутке: 6 рублей.

- Минск — Борисов: 8 рублей.

- Жодино — Борисов: 3.50 рублей.

«Попробуйте применить школьную арифметику к этим цифрам, и вы неизбежно окажетесь в тупике. Потому что это какая-то математика для избранных», — считает белоруска.

Марина продолжает: «Когда я ехала в Борисов из Жодино, произошла еще одна ситуация. Женщина с маленьким ребенком попросила водителя высадить их на остановке на въезде в город. Казалось бы, что может быть проще? Это же автобусная остановка! Но нет, водитель твердо ответил: «Нельзя, такие правила». Я не понимаю, почему так происходит? Почему женщине с маленьким ребенком на руках пришлось сначала проехать лишние километры, а потом возвращаться к своему дому. Где логика?»

История Марины — это лишь одна из многих, которые показывают, что правила маршрутчиков порой кажутся лишёнными логики и здравого смысла.

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