Над Киевом сбили загадочный дрон 21.07.2024, 0:15

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иллюстративное фото

Он не похож на «шахед».

Российские оккупанты в ночь на 20 июля использовали не только ракеты и «шахеды», но и еще один новый дрон неизвестного образца. В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что благодаря действиям мобильных огневых групп, зенитных ракетных войск и РЭБ из 16 «шахедов» удалось сбить 13 и один неустановленный тип дрона, пишет Defense Express.

Однако позже в соцсетях появилось первое изображение обломков этого беспилотника, который действительно значительно отличается от Shahed-136. Более того, было уточнение о том, что он двигался на очень малой высоте - 20-30 метров. Скорее всего, речь идет о дроне-камикадзе.

«Также из собственных источников Defense Express получил дополнительные фото этого сбитого дрона. Учитывая их, речь идет о БпЛА с возможным размахом крыла более чем 4 метра, оперением на балках, толкающим винтом и фюзеляжем квадратного профиля. Возможно отметить, что он может напоминать российский ZALA 421-20, который имеет определенные схожие черты. Но этот БпЛА относится к разведывательным, а потому вряд ли бы летел на такой малой высоте. Более того, дроны этого типа малораспространены и вряд ли еще производятся, потому что продвигать этот дрон ZALA начала еще в начале 2010-х годов, а сейчас он не фигурирует даже в каталоге продукции компании», - считают аналитики.

В издании добавили, что сейчас остатки этого дрона исследуют, поэтому его возможности, особенности, производитель и компоненты из которых он состоит будут установлены в ближайшее время.

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