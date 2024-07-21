В Минске коммунальщики будут менять паркет в квартире, которую затопило дождем по их вине 21.07.2024, 2:24

Хозяйке квартиры будет выплачен и моральный ущерб.

В Минске суд обязал коммунальные службы провести ремонт квартиры и выплатить хозяйке компенсацию за моральный ущерб после затопления, сообщают «Минск-Новости».

Инцидент произошел в квартире на последнем этаже дома, где протекала кровля. Несмотря на неоднократные обращения жильцов, коммунальщики не устранили проблему, что привело к регулярным залитиям с 2019 года. Хозяйка квартиры, ухаживающая за дочерью-инвалидом, обратилась в ЖЭУ и общественное объединение «Онлайн защита потребителя» только после того, как обнаружила серьезные повреждения паркетного пола.

Суд установил, что коммунальные службы не проводили плановые осмотры и техническое обслуживание крыши и ливневой канализации, что и стало причиной затоплений. Экспертиза показала, что паркет в верхних комнатах квартиры находится в плачевном состоянии из-за неоднократных залитый.

Суд обязал коммунальные службы полностью заменить паркет в пострадавших комнатах и выплатить хозяйке 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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