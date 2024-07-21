NBC News: Клинтоны поддержали решение Байдена остаться в предвыборной гонке
- 21.07.2024, 4:10
Они активно призывали доноров остаться с главой США.
Семья Клинтонов поддержала решение президента США Джо Байдена остаться в предвыборной гонке. Передает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Как сообщается, по словам двух людей, 42-й президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Америки Хиллари Клинтон в частном порядке поддержали решение Байдена остаться в предвыборной гонке и активно призывали доноров остаться с ним.
Также источники сообщили, что Клинтоны за кулисами поддерживали связь с Белым домом и предлагали свою помощь.
Тем временем президент США Джо Байден заявил, что уже на следующей неделе вернется к предвыборной кампании. Сейчас действующего главу государства лечат от COVID-19.