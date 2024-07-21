Засчитывается ли декрет в отработку? 21.07.2024, 5:55

Ответило Минтруда.

Минтруда Беларуси ответило на топ-5 самых распространенных вопросов от молодых специалистов.

Когда нужно выходить на работу по распределению?

Распределение начинается 1 августа, но выпускник может прибыть и раньше. Тогда оно будет отсчитываться с момента заключения трудового договора или контракта с организацией.

Входит ли отпуск по уходу за ребенком в отработку по распределению?

Да, так же, как и период военной службы по призыву или по контракту, службы в резерве и альтернативной службы.

А на повышение можно рассчитывать?

Стоит учитывать, что новая должность должна быть связана с полученной в учебном заведении специальностью. В таком случае перевод выпускника возможен в общем порядке с письменного согласия работника.

А когда можно уволиться?

По собственному желанию или соглашению сторон – нет. В Минтруда пояснили, что рудовые отношения с молодым специалистом могут быть прекращены в случае его поступления на дневное обучение для получения образования более высокого уровня, перехода на выборную должность, ликвидации организации, сокращения численности или штата работников, несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья, Кроме того, при совершение определенных дисциплинарных проступков (прогул, распитие спиртных напитков на рабочем месте).

Какие выплаты положены и бонусы?

В течение месяца со дня прибытия в организацию выплачивается денежная помощь в размере месячной стипендии, назначенной студенту в последнем перед выпуском семестре. Если он ее не получал, выплата будет рассчитана исходя из размеров социальной стипендии.

Молодой специалист, распределившийся не по месту прописки (регистрации по месту жительства), получит при переезде в другой населенный пункт еще и единовременное пособие в размере тарифной ставки, оклада.

Отмечается и то, что есть и дополнительные выплаты:

- подчиненные Министерствам образования и культуры в размере от 20 до 45 процентов от оклада,

- Министерству спорта и туризма – от 10 до 50 процентов,

- в системе Министерства здравоохранения от 20 до 50 процентов от оклада,

- в системе Министерства труда и социальной защиты – 10 процентов.

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