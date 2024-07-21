Россия атаковала Киев неизвестным дроном-камикадзе 21.07.2024, 8:16

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Появились первые изображения обломков беспилотника.

В ночь на 20 июля во время атаки на Украину российские оккупационные войска использовали не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип дрона, который до сих пор не идентифицирован. Им, в частности, враг пытался ударить по Киеву.

Об этом сообщает Defense Express. Согласно данным Командования Воздушных сил, этот новый дрон, указанный как «неустановленный тип», был зафиксирован вместе с 16 Shahed-ами, из которых удалось сбить 13, а также один новый дрон.

Вскоре в сети появились первые изображения обломков этого дрона, которые демонстрируют существенные отличия от Shahed-136. Дрон двигался на очень низкой высоте 20-30 метров, что указывает на его возможное использование в качестве дрона-камикадзе.

Defense Express получил дополнительные фото этого дрона. Из них видно, что у него может быть размах крыла более 4 метров с оперением на балках, толкающим винтом и квадратным фюзеляжем.

Хотя дрон может напоминать российский ZALA 421-20, также имеющий определенные схожие черты, этот аппарат считается разведывательным и не предназначен для полетов на такой низкой высоте. Кроме того, ZALA 421-20 редко использовался и его производство было начато еще в 2010-х годах, но в настоящее время он не присутствует в современных каталогах продукции.

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