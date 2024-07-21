СМИ: Массовые бунты ожидаются в Крыму и ряде «горячих» областей РФ 21.07.2024, 8:22

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В Краснодаре прозвенел опасный звоночек.

В России местные жители начали выходить на стихийные митинги, что является «опасным звоночком» для Кремля, ведь за Краснодаром восстанут Крым и иные регионы РФ, передает dialog.ua.

Изначально жители Краснодара просто выражали свое недовольство местным властям в связи с отсутствием электроэнергии, но со временем начали собираться и проводить стихийные митинги, о чем пишут прокремлевские ТГ-каналы со ссылкой на собственные источники.

В материале отмечается, что несколько сотен жителей Краснодара таким образом решили продемонстрировать собственное недовольство и позицию.

Принимая ко вниманию то, что проблемы с электричеством в Краснодаре начались еще восьмого июля, недовольство местного населения вполне понятно.

Ресурс пообщался с определенными собеседниками, которые дали объяснение, что проблемы со светом начались не только в Краснодаре.

Согласно их словам, местное население должно уважительно относиться к работникам соответствующих служб, которые работают над тем, чтобы вернуть поставки электроэнергии.

В свою очередь заместитель губернатора Краснодарского края заявил: «В результате жары, а также устаревшего оборудования не всегда получается быстро решать проблемы. Мы хотим обратиться ко всем жителям с просьбой не раскачивать ситуацию».

Помимо прочего, источник добавил, что подобного рода протесты нужно ожидать на территории незаконно аннексированного Россией Крымского полуострова, а также иных потенциально «горячих регионах» страны.

Также наблюдается тенденция к нарастанию недовольства среди местного населения. А в зимний период ситуация может быть еще сложнее.

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