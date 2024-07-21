Пионтковский: Запад на пороге последнего решения, которое принесет победу Украине 21.07.2024, 8:30

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Андрей Пионтковский

Фото: svaboda.org

Одна из европейских стран уже решилась на это.

Политолог Андрей Пионтковский считает, что Европа должна решиться на предоставление своей авиации Украине.

И самолетов, и украинских пилотов, которые обучены ими управлять, слишком мало, чтобы изменить ход войны, считает Андрей Пионтковский.

По мнению политолога, проблему может решить Запад, предоставив Украине свою авиацию вместе с пилотами.

Именно о принятии такого решения сейчас могут идти разговоры на высшем политическом уровне.

Эксперт высказал свое предположение о том, как Запад одним решением может помочь Украине закончить войну: «То, что самолеты будут базироваться на аэродромах Румынии и Польши, уже как дважды два четыре ясно. Это обсуждается на всех российских каналах, как они их там будут уничтожать. Очень хорошо и символично, что будут украинские летчики в небе, но, вообще говоря, нужны готовые эскадрильи Британии, Франции и Швеции».

Пионтковский привел пример того, как одна из западных стран уже готова предоставить Украине самолеты вместе с экипажами: «Шведы, кстати, впереди пошли: они предложили два самолета, аналоги американских AWACSов. Это уже ни о каких украинских летчиках не может быть и речи. Экипажи этих самолетов 5-6 человек, шведские офицеры, которые всю жизнь готовились к этой миссии. Вот так стоит вопрос в военном плане. Запад остановился сейчас на пороге последнего решения, которое реализует победу Украины над Россией».

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