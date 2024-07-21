«Я предупреждал»: Нетаньяху после удара по Йемену обратился к врагам Израиля 21.07.2024, 8:36

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Биньямин Нетаньяху

Любая агрессия не останется без ответа.

Израильские военные нанесли удар по порту Эль-Худейда в Йемене. Как заявили в Армии обороны Израиля, их «истребители нанесли удары по военным целям террористического режима хуситов». После этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с предупреждением для врагов своей страны.

Как отметил Нетаньяху, атака по Йемену является ответом Израиля на атаку беспилотника, в результате которого был убит гражданин Израиля и ранены восемь мирных жителей. Решение об обстреле порта Эль-Худейда принял лично премьер; Его поддержал военно-политический кабинет страны.

«С самого начала войны я ясно дал понять, что Израиль нанесет удар по каждому, кто нанесет нам вред. Порт, который мы атаковали, не является гражданским портом. Он использовался в военных целях, использовался как пункт ввоза смертоносного оружия, поставляемого хуситам Ираном», – отметил Нетаньяху.

По словам премьера, тот факт, что цели были поражены в 1800 км от израильской границы, является подтверждением, «что нет места, куда бы не могла добраться длинная рука Израиля».

Указанный удар беспилотника не является единичным случаем. За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни дронов и ракет по Израилю. Правда, практически все воздушные атаки хуситов успешно перехвачены израильскими системами обороны.

Но последний удар принес смерть израильтянину. Поэтому Израиль нанес ответный удар. А Нетаньяху подчеркнул, что такие ответы будут даны всем врагам его страны.

«У меня есть послание врагам Израиля: не ошибайтесь на наш счет. Мы будем защищать себя всеми средствами на всех фронтах. Каждый, кто нанесет нам вред, заплатит очень высокую цену за свою агрессию», – предупредил Нетаньяху.

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