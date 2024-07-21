От российского пропагандиста Корчевникова отказался родной отец

От российского пропагандиста Корчевникова отказался родной отец3
- 21.07.2024, 8:54
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Стали известны детали истории.
Российский ведущий и один из главных кремлевских пропагандистов Борис Корчевников рассказал о том, как остался без отца.
По словам Корчевникова, отец отказался от него, когда тот был еще в маленьком возрасте.
«Мой папа — властный, сильный человек, руководитель большого коллектива, много лет не решался проявить себя никак. И ходил, смотрел на меня издалека годами, лет 10, наверное», - цитируют его российские СМИ.
Отец пропагандиста не хотел общаться со своим сыном. В прежние годы Вячеслав Орлов был звездой на советском телевидении, затем руководил Театром им. Маяковского, потом его переманили в Московский драмтеатр им. Пушкина, где он дослужился до должности директора.
Отец Корчевникова скончался в 69 лет. Буквально за пару минут до его смерти отец и сын помирились: по словам Корчевникова, это сняло многолетний груз обиды.
«Когда папа умирал, я был рядом, понимая, что иначе он не сможет с миром уйти, ему нужно и мое прощение, и моя рука», — рассказал пропагандист.