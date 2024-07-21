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«Они круглосуточно здесь стоят?»

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  • 21.07.2024, 8:59
  • 8,016
«Они круглосуточно здесь стоят?»

На Немиге в Минске люди выстроились в огромную очередь.

19 июля в центре Минска во второй половине дня образовалась огромная очередь — на пике в ней было больше сотни человек. Очередь заметили на Немиге. Оказалось, люди стоят в итальянский визовый центр.

Дело в том, что в пятницу ВЦ возобновил запись в тетрадь живой очереди для подачи на визу. Это такой механизм, который заменяет электронную регистрацию, которую временно закрыли, чтобы бороться с посредниками.

@visabycom 🇮🇹 Первый день записи в живую очередь визового центра Италии после длительного перерыва. #визабай #виза #шенгенвиза #visaby #italy #visa #travel ♬ orijinal ses - z🦭

Запись в тетрадь позволяет человеку получить номерок для подачи документов. В чатах пишут, что счет в тетради перевалил за 18 тысяч — тот, кто смог записаться накануне, получит возможность податься на визу, скорее всего, только в начале следующего года. Сейчас подаются на визы те, кто в тетради находится в районе 6-8 тысяч.

Записывают в живую очередь с 16 до 17 по будним дням. Знающие люди говорят, что в обычный день стоять по полтора-два часа не придется — таких очередей нет. Ажиотаж 19 июля был вызван тем, что визовый центр открыл запись после определенного перерыва.

Большое количество желающих получить итальянскую визу также связано с тем, что по статистике именно эта страна отказывает белорусам реже других, здесь также выше шанс получить многократную визу на более длительный срок.

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