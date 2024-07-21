Почему нельзя заряжать телефон от USB-порта в отеле? 3 21.07.2024, 9:11

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Объяснение впечатляет.

Хотя может возникнуть соблазн выбросить свои дорожные адаптеры и полагаться исключительно на USB-порты отеля, лучше этого не делать, предупреждает эксперт по кибербезопасности, сообщает Mirror.

Бен Ван Пелт, основатель TorGuard, предупреждает, что зарядка телефона непосредственно от USB-розетки в гостиничном номере без использования специального адаптера может поставить под угрозу вашу личную информацию, включая банковские реквизиты. Преступники могут вмешиваться в зарядные кабели в общественных местах, чтобы установить вредоносное программное обеспечение на телефоны - метод, известный как «сс-джекинг».

Эта злонамеренная практика может сделать вас уязвимыми к похищению личной информации, такой как пароли, данные кредитных карт, адреса и имена.

Технический эксперт посоветовал, что существуют методы уменьшения этих рисков, но в конечном итоге рекомендовал заряжать свои устройства непосредственно от розетки для оптимальной безопасности.

«Если вы подключаете телефон к USB-порту, существует риск, что хакеры могут установить на ваше устройство вредоносное программное обеспечение. В этом случае существует вероятность того, что ваш телефон может быть скомпрометирован, что потенциально приведет к доступу к вашим данным», - сказал он.

Обеспечение зарядки устройств во время путешествия может быть сложной задачей. Хотя в отелях есть розетки, не забудьте взять с собой павербанк или блокиратор USB-данных для зарядки в дороге.

«В целом, это самый надежный способ зарядить телефон», - заключает Бен.

Устройства Apple и Android в течение многих лет имели многочисленные обновления программного обеспечения, чтобы противодействовать эффекту «кражи сока»; но всегда разумно перестраховаться и заряжать свое устройство через розетку или резервный блок питания.

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