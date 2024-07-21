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«ATACMS летят!»: в нескольких районах Крыма раздались мощные взрывы

  • 21.07.2024, 9:31
  • 3,764
«ATACMS летят!»: в нескольких районах Крыма раздались мощные взрывы

В воинских частях оккупантов началась паника.

Утром 21 июля серия взрывов прогремела в нескольких районах временно оккупированного Крыма. После них в Севастополе завыла сирена тревоги в воинских частях, а для жителей объявили сигнал «баллистика».

Вскоре приспешники оккупантов заявили о дыме, а также работе ПВО. Об этом со ссылкой на подписчиков из полуострова сообщил Telegram-канал «Крымский ветер».

По их словам, громкие взрывы раздаются в Джанкойском, Красногвардейском и Красноперекопском районах.

«В Джанкое работает росПВО, над селом Новостепное поднимается дым», – говорится в сообщениях.

После пропагандистские паблики начали распространять информацию якобы об ударах со стороны Украины. Они утверждают, что на Крым «летят ракеты ATACMS».

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